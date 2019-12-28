Амурский театр кукол предлагает сосчитать мышей на своей праздничной фотозоне

Амурский театр кукол предлагает убедиться, насколько сильно все мыши любят сыр. И это не новый одноименный спектакль по сказке венгерского писателя Дюла Урбана, а внушительная мышиная фотозона. Сколько на ней мышек, не может сразу вспомнить даже ее создатель – художник театра Николай Рыбак.

Фотозону устроили на первом этаже в фойе театра. Обычно это пространство украшали традиционными новогодними атрибутами. В этот раз весь этаж решили отдать мышам – символам наступающего года по восточному календарю.

«Мы попробовали оформить всю стену, а также часть фойе с гардеробом. В любом месте теперь можно сфотографироваться. Причем, фотозона многоплановая. Сыр у нас объемный – его можно передвигать, ставить куда-то. Это, во-первых, детям весело, во-вторых, у фотографий появляется глубина», — рассказал художник театра Николай Рыбак.

Вся фотозона сделана из гофрокартона, но есть и предметы из мягкого материала, которые можно сминать, кидать и садиться на них.

По сюжету мышки бегут, ползут, плывут и даже летят за сыром, который художник разбросал щедро повсюду. Сколько мышей всего участвуют в «мышином празднике», не смог сразу вспомнить даже сам Николай.

«Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять… Наверное, десять. Это те, которые полностью нарисованы. А тех, которые откуда-то выглядывают, или куда-то залезают.. Ой, сложно. А пусть дети приходят и сами считают!» — пригласил художник Николай Рыбак.

Мышино-сырная фотозона будет действовать, как минимум, до 7 января, пока в Амурском областном театре кукол будут идти новогодние представления.