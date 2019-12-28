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28 декабря 2019, 22:14 0

Амурский театр кукол предлагает сосчитать мышей на своей праздничной фотозоне

Амурский театр кукол предлагает сосчитать мышей на своей праздничной фотозоне

Амурский театр кукол предлагает убедиться, насколько сильно все мыши любят сыр. И это не новый одноименный спектакль по сказке венгерского писателя Дюла Урбана, а внушительная мышиная фотозона. Сколько на ней мышек, не может сразу вспомнить даже ее создатель – художник театра Николай Рыбак.

Фотозону устроили на первом этаже в фойе театра. Обычно это пространство украшали традиционными новогодними атрибутами. В этот раз весь этаж решили отдать мышам – символам наступающего года по восточному календарю.

«Мы попробовали оформить всю стену, а также часть фойе с гардеробом. В любом месте теперь можно сфотографироваться. Причем, фотозона многоплановая. Сыр у нас объемный – его можно передвигать, ставить куда-то. Это, во-первых, детям весело, во-вторых, у фотографий появляется глубина», — рассказал художник театра Николай Рыбак.

Вся фотозона сделана из гофрокартона, но есть и предметы из мягкого материала, которые можно сминать, кидать и садиться на них.

По сюжету мышки бегут, ползут, плывут и даже летят за сыром, который художник разбросал щедро повсюду. Сколько мышей всего участвуют в «мышином празднике», не смог сразу вспомнить даже сам Николай.

«Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять… Наверное, десять. Это те, которые полностью нарисованы. А тех, которые откуда-то выглядывают, или куда-то залезают.. Ой, сложно. А пусть дети приходят и сами считают!» — пригласил художник Николай Рыбак.

Мышино-сырная фотозона будет действовать, как минимум, до 7 января, пока в Амурском областном театре кукол будут идти новогодние представления.

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#дети #культура #Новый год #праздники

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