Амурский театр кукол приглашает на представление «Мы у елки не скучаем»

В Амурском областном театре кукол в разгаре новогодние представления. Праздничная программа продлится до Рождества. Билеты раскупают настолько охотно, что театру уже пришлось 27 декабря провести одно дополнительное представление.

В общей сложности будет показано больше 10 праздничных программ. В их числе – «Мы у елки не скучаем» и «Топотушки для самых маленьких».

«Мы приглашаем ребят и их родителей на сказочное новогоднее представление возле красавицы ёлки. Все вместе попробуем рассмешить царевну Несмеяну. Игры, танцы, веселье и, конечно же Дед Мороз и Снегурочка!» — анонсируют организаторы праздника.



По традиции после представления возле елки маленьких зрителей ждет спектакль. До конца года это будет сказка «По-щучьему велению», а после – «Морозко». ​

«По щучьему велению» — это добрая и душевная, наполненная любовью, ​ волшебными чудесами, мягким юмором и народной мудростью всеми любимая русская народная сказка.

«Современных ребятишек ничем не ​ удивить, но спектаклю ”По щучьему велению” это удается, потому что это настоящая ожившая сказка с ​самоходной печью, шагающими ведрами, говорящей щукой. А самое главное чудо сказочного спектакля — Емеля, добрый, открытый и искренний. Настоящий пример для всех юных зрителей», — говорят в театре.

Для юных театралов и их родителей театр разместил в аккаунте сети Инстаграм видео из закулисья, чем сразу набрал сотни просмотров.

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Новогодние программы пройдут вплоть до 30 января.

В 2020 году Амурский областной театр кукол откроет свои двери 3 января. Представления будут показываться каждый день – 3, 4, 5, 6 и 7 числа в 12 часов. К программе «Мы у елки не скучаем» подготовлен спектакль «Морозко» режиссера Петра Козеца. Эта сказка повествует о доброй падчерице и злой мачехе с её вредной дочкой, а также о справедливом Деде Морозе.

Как-то решила мачеха сжить со свету свою падчерицу и придумала план. Стала она говорить своему мужу, что девочка совсем её не слушается, что не ужиться им всем вместе и попросила увезти её в дремучий лес. И встретила там девочка Морозко. И начались чудеса...

Вместе со спектаклем новогодние программы длятся 1,5 часа.

Также в театре ждут самых маленьких зрителей. Для них проведут традиционные игровые программы «Топотушки в валенках для самых маленьких». Представления пройдут 4 и 6 января в 16 часов.

Телефон кассы Амурского областного театра кукол — 77-26-36.