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28 декабря 2019, 19:39 1

В АОДНТ работают бесплатные новогодние фотозоны

В АОДНТ работают бесплатные новогодние фотозоны

В Амурском областном доме народного творчества работают новогодние фотозоны. В одном секторе организаторы устроили антураж деревенской избы с камином, елкой и часами, в другом – спальню с такими же бревенчатыми стенами.

Организаторы сделали два новых павильона из дерева, стилизованные под традиционную русскую избу и китайский дом. Подобные новогодние фотозоны в Амурском областном доме народного творчества организуются впервые. В оформлении создатели использовали элементы, создающие домашний уют и ощущение семейного тепла: кровать с горкой из подушек, камин, школьный глобус, игрушечные домики. «Охраняют» покой всего этого чуда светящие олени.

Посетить фотозоны в Амурском областном доме народного творчества могут все желающие. Вход свободный в часы работы АОДНТ. Фотозоны будут работать все новогодние каникулы.

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#культура #Новый год #праздники

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