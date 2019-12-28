Амурская областная филармония: «Приходи»

Амурская областная филармония продолжает экспериментировать с площадками и форматами. 17 января в музыкальной гостиной пройдет вечер поэтических размышлений «Приходи». Порассуждать о жизни, любви и многом другом приглашает молодая благовещенская поэтесса Елизавета Шеломихина.

«Это будет атмосферно. Я не просто буду читать свои стихи, это будут поэтические размышления, как спектакль. Хотя я не актриса. Все будет связано одной нитью. Приходите, будет интересно», — анонсировала вечер Елизавета.

Автор поразмышляет о взаимоотношениях между людьми, о том, какие все разные, со своими секретами, взглядами и ценностями.

Провести вечер поэтических размышлений Елизавете Шеломихиной посоветовали друзья после того, как она провела подобную встречу на небольшой площадке в одном из развлекательных центров.

В Амурской областной филармонии поэтический вечер пройдет в сопровождении хорошей музыки. Это будет встреча «на подумать». Продолжительность мероприятия — около 40 минут.

Вечер поэтических размышлений пройдет 17 января в 18 часов. Стоимость билетов – 300 рублей. Места можно заказать на сайте amurphil.ru.