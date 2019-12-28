Старый Новый год Амурская филармония встретит с аншлагом

Амурская областная филармония жарко провожает и также горячо встречает новый год. Всего артисты дадут 16 детских представлений в последние дни 2019 года и еще два – в начале 2020-го. Билеты на староновогодний концерт распродали настолько быстро, что филармонии пришлось объявить второе представление.

«Наши зрители увидят Деда Мороза, Снегурочку и других героев. Они встретятся с Бабой Ягой. Сюжет мы пока держим в секрете, но это будет фантастично, как всегда», - анонсировала праздничный концерт режиссер Амурской областной филармонии Светлана Шеломихина.

Программа «Как на Старый Новый год» будет показана 13 января в 18:0. Как всегда, будет проводиться розыгрыш подарков среди зрителей.

Филармония заявила к продаже и второй концертный день, потому что на первое представление все билеты проданы. Второй концерт состоится 12 января в 15 часов.

Стоимость билетов - 500, 400, 300 рублей. Заказать места можно и на сайте филармонии amurphil.ru. Телефон кассы: 999-007

Концерты в старый Новый год – традиция для филармонии. Каждый раз артисты готовят сюрпризы для зрителей и новую тематику. Например, в 2019 году все спасали деда Мороза от волшебника Огня, в 21018-м сказочный дед открыл аккаунт в соцсетях в программе «Год @, или #ДЕДМОРОЗLIVE», а в 2017-м пережил модную перезагрузку по примеру популярных телепроектов.