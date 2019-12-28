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28 декабря 2019, 17:39 1

На благовещенской границе усилили контроль за цитрусовыми, картофелем и бананами

На благовещенской границе усилили контроль за цитрусовыми, картофелем и бананами

10 случаев выявления вредных карантинных объектов было зафиксировано на переходе Благовещенск – Хэйхэ в 2019 году. К таким вредным объектам относятся сорняки, насекомые-вредители и болезни растений. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала начальник отдела в области карантина растений на границе РФ и транспорте Юлия Соколова.

«Все эти ограничения вводятся на основании ряда обнаружений. Так, в новороссийском порту в бананах из Эквадора была обнаружена многоядная муха-горбатка. Но так как через нашу границу тоже поступают бананы из Эквадора, то и у нас усилен контроль. Эта муха может быть переносчиком холеры, а холера является опасной для человека», – поясняет Юлия Викторовна.

Ничего опасного в бананах из Эквадора, которые ввезли через нашу границу, обнаружено не было, говорят в Россельхознадзоре. В целом вся продукция проходит несколько этапов контроля. Поврежденные плоды отправляют в специальную лабораторию.

«С 10 августа были введены ограничения на ввоз семечковых и косточковых фруктов из Китая. В период с 29 октября по 9 ноября делегация Россельхознадзора посещала Китайскую Народную Республику с визитом с целью инспектирования мест выращивания овощей и фруктов. На данный момент ограничения не сняты», – говорит Юлия Соколова.

Каких насекомых-вредителей в разное время находили в партиях фруктов и овощей из Китая и чем они опасны для сельского хозяйства региона, об этом в видео.

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#Простые вопросы #торговля #транспорт

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