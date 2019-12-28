К Рождеству камерный хор «Возрождение» даст несколько концертов в Амурской области

В Рождественскую неделю концерты пройдут в нескольких городах и районах. Заключительный состоится 19 января, в Крещение, в Амурской областной филармонии.

Рождественский хоровой поезд стартует в Шимановске. Там 7 января в 11 часов хор будет петь в храме Спаса Нерукотворного. 10 января в 16.30 артистов можно услышать в районном доме культуры села Екатеринославка, 11 января в 13 часов концерт состоится в детской школе искусств Белогорска, 12 января в 11 часов – в Константиновке в храме Равноапостольных Константина и Елены.

19 января, в Крещение камерный хор «Возрождение» даст заключительный концерт в Амурской областной филармонии. В программе «Провожая Рождество» заявлено два отделения. В первом прозвучит русская духовная музыка, во втором – рождественские песни разных стран.

«Деление условное, концерт пройдет без перерыва. Прозвучат рождественские песни: русская православная музыка, которая поется в храмах - тропарь, стихира. Будут народные песни, которые мы знаем и любим, в том числе несколько новых произведений. Вторая часть концерта будет посвящена тому, как Рождество отмечают в разных странах мира. Это всегда очень интересно. Рождественские песни можно услышать только один раз в год, в Рождество, поэтому стоит поторопиться за билетами», - рассказала художественный руководитель хора Елена Беляева.

Приобрести билеты можно не только в филармонии, но и в храмах. Все подобные концерты даются по церковному благословению.

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