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28 декабря 2019, 17:45 2

На площадке рядом с Амурским ГПЗ полыхал самосвал (видео)

На площадке рядом с Амурским ГПЗ полыхал самосвал (видео)

28 декабря произошел пожар у Амурского ГПЗ. На площадке возле завода загорелся самосвал, возгорание случилось в моторном отсеке. С огнем боролся амурский отряд частной пожарной охраны.

В тушении участвовали две единицы техники и 11 человек. В пожаре никто не пострадал, сообщили в амурском управлении МЧС.

Как прокомментировали в пресс-службе Амурского ГПЗ, загорелся большегрузный автомобиль субподрядной организации. Транспортная компания зарегистрирована в Благовещенске. Транспортное средство находилось без груза вне строительной зоны на площадке отдыха водителей. Возгорание оперативно потушено силами отряда пожарной охраны, который круглосуточно находится на объекте. Водитель не пострадал. Причины возгорания выясняются.

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Комментарии
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  • ВладимирСлавный

    ВладимирСлавный
    8 часов назад

    Возможно из-за обогрева произошло возгорание.Все-таки мороз крепкий. Главное, что без пострадавших

  • Gorojanka

    Gorojanka
    4 часа назад

    На видео тягач, а не самосвал

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