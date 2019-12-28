На площадке рядом с Амурским ГПЗ полыхал самосвал (видео)
28 декабря произошел пожар у Амурского ГПЗ. На площадке возле завода загорелся самосвал, возгорание случилось в моторном отсеке. С огнем боролся амурский отряд частной пожарной охраны.
В тушении участвовали две единицы техники и 11 человек. В пожаре никто не пострадал, сообщили в амурском управлении МЧС.
Как прокомментировали в пресс-службе Амурского ГПЗ, загорелся большегрузный автомобиль субподрядной организации. Транспортная компания зарегистрирована в Благовещенске. Транспортное средство находилось без груза вне строительной зоны на площадке отдыха водителей. Возгорание оперативно потушено силами отряда пожарной охраны, который круглосуточно находится на объекте. Водитель не пострадал. Причины возгорания выясняются.
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