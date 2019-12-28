Город в 250 километрах от Биробиджана привлекает китайцев дешевой недвижимостью

В последнее время в китайской соцсети Вэйбо активно обсуждаются цены на недвижимость в городе Хэган – это север провинции Хэйлунцзян. Дешевые квартиры заинтересовали молодых китайцев, у которых не хватает средств на покупку недвижимости в больших городах Китая.

Город Хэган, региональный центр угольной промышленности с населением более миллиона человек, переживает экономический кризис в связи с закрытием мелких угольных шахт в пределах города и уменьшением объемов добычи угля. Это привело к оттоку населения в другие города Китая и падению цен на недвижимость.

Скриншот: Yandex.ru

Цены здесь упали настолько, что квартиру площадью в 60 квадратных метров продают за 10 000 юаней (около 90 000 рублей), пишет Biang.ru.

«Квартиры, которые продаются за 10 000 юаней сейчас, в 2013 году стоили более 100 000 юаней. В Хэгане сокращается население, молодые люди из города уезжают. Поэтому квартиры дешевеют», – рассказывает местный риелтор.

«Про Хэган я узнал из интернета, – рассказывает моряк Ли Хай. – Я узнал, что там квартира стоит 10 000 юаней. Я решил туда приехать посмотреть. И купил квартиру за 58 000 юаней. Ее площадь – 77 квадратных метров. Когда я ее купил, я осознал, что у меня есть своя собственная квартира. (...) В Хэгане в день я трачу около 20 юаней на еду и одежду. Я представлял Хэган гораздо хуже, чем он есть на самом деле. Я думал, тут будут старые обветшалые дома. На самом деле тут в основном новые дома. Когда я приехал сюда, я обнаружил, что тут живут одни старики, молодежи почти нет. Те, у кого есть деньги, уехали на юг Китая, в большие города. Остались только те, у кого нет денег».

Скриншот: Weibo.com

По его словам, многие читатели заинтересовались покупкой квартиры в Хэгане. «Как только я начал рассказывать о покупке квартиры в Хэгане, это сразу всех заинтересовало. (...) я знаю, что сразу несколько друзей по соцсетям потом приехали в Хэган и купили здесь недвижимость», – пояснил он.

Хэганский риелтор, Лян Юньпэн понял, что на дешевизне квартир можно сделать бизнес. «Больше всего недвижимости я продаю в других городах. Сейчас в Хэгане я совершаю около 20 сделок по недвижимости в месяц. Они все скупают последние этажи в домах. Потому что квартиры на последних этажах дешевле стоят. (...) Они мне говорят, мы хотим квартиру за 50 000 юаней, я им говорю: купите за 60 000, она хотя бы будет отделана. Выясняется, что у них ограниченный бюджет», – говорит Лян Юньпэн.

«Я подписал соглашение с агентской компанией и часто езжу на пробы в Пекин, потом возвращаюсь в Хэган. В Хэгане не бывает такого, чтобы у людей не было денег на покупку квартиры. Можно сказать, что политика "Каждому гражданину – по квартире" тут успешно реализована», – смеется киноактер Сюэ Баохэ, который купил в Хэгане квартиру площадью в 115 квадратных метров за 115 000 юаней.

Авторы документального фильма о Хэгане, который снял портал Yiwang, поговорили с местными жителями, которые на такое желание покупать дешевую недвижимость в Хэгане смотрят скептично.

«Никто сюда не едет. Сюда приезжают умирать. Если пересечь реку, то окажешься в России. Большая часть молодежи уехала на юг в поисках лучшей доли. А кто-то поехал в Пекин на время», – рассказывает один из пожилых жителей Хэгана.

Но при этом молодые покупатели квартир в Хэгане не сожалеют о своей покупке. «Я не сожалею, что купил здесь квартиру. Это ведь всего лишь несколько десятков тысяч юаней. Я понимаю, что не преуспею в жизни. Мне нравится плавать на судах. В море конкуренция между людьми не такая большая, как на суше», – заключил моряк Ли Хай.