Не могу без снега и горок: амурчанин сделал аттракцион на берегу Зеи (видео)

Амурчанин сделал на берегу реки Зеи, пожалуй, самую крутую горку в Благовещенске. 62-летний Сергей Крюков в одиночку трудился три месяца, чтобы зимой у горожан появилось новое место отдыха.

Пенсионер отремонтировал подъездной путь к горке – 440 метров от улицы Чайковского до берега Зеи. В течение двух месяцев он вручную отсыпал 450 тонн песчано-гравийной смеси. Еще месяц заливал саму горку, используя для прочности собственную технологию.

«Я уложил лед 10 сантиметров, потом десять сантиметров шуги, потом десять сантиметров снега, пять сантиметров воды. Получается здесь искусственный лед – бадьей таскал воду и заливал. Итого здесь подушка на горке 35 сантиметров», – рассказал амурчанин.

Сергей надеется, что этого ледяного покрова хватит, чтобы горка простояла до 15 марта. Кроме того рядом он расчистил лед на Зее для катания на коньках. Оборудовал кострище, чтобы можно было погреться.

Сергей Крюков ждет всех желающих провести зимние выходные на его площадке бесплатно. В 2016 году, когда мужчина последний раз заливал на берегу Зеи горку, только на одной полосе каталось до пятисот человек. В общем амурчанин рассчитывает, что его аттракцион потянет и тысячу отдыхающих. Увидеть новое место отдыха можно в материале Альфа ТВ.