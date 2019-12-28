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28 декабря 2019, 16:52 12

Не могу без снега и горок: амурчанин сделал аттракцион на берегу Зеи (видео)

Не могу без снега и горок: амурчанин сделал аттракцион на берегу Зеи (видео)

Амурчанин сделал на берегу реки Зеи, пожалуй, самую крутую горку в Благовещенске. 62-летний Сергей Крюков в одиночку трудился три месяца, чтобы зимой у горожан появилось новое место отдыха.

Пенсионер отремонтировал подъездной путь к горке – 440 метров от улицы Чайковского до берега Зеи. В течение двух месяцев он вручную отсыпал 450 тонн песчано-гравийной смеси. Еще месяц заливал саму горку, используя для прочности собственную технологию.

«Я уложил лед 10 сантиметров, потом десять сантиметров шуги, потом десять сантиметров снега, пять сантиметров воды. Получается здесь искусственный лед – бадьей таскал воду и заливал. Итого здесь подушка на горке 35 сантиметров», – рассказал амурчанин.

Сергей надеется, что этого ледяного покрова хватит, чтобы горка простояла до 15 марта. Кроме того рядом он расчистил лед на Зее для катания на коньках. Оборудовал кострище, чтобы можно было погреться.

Сергей Крюков ждет всех желающих провести зимние выходные на его площадке бесплатно. В 2016 году, когда мужчина последний раз заливал на берегу Зеи горку, только на одной полосе каталось до пятисот человек. В общем амурчанин рассчитывает, что его аттракцион потянет и тысячу отдыхающих. Увидеть новое место отдыха можно в материале Альфа ТВ.

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#Альфа ТВ #дети #Новый год

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    8 часов назад

    Спасибо, Друг!!!

  • Ыукпун

    Ыукпун
    8 часов назад

    А когда лагерь им. Гагарина переименовали в лагерь Гагарино?

  • inoy

    inoy
    8 часов назад

    молодец!

  • V.M.

    V.M.
    8 часов назад

    Ах, какой молодец! Спасибо вам огромное.

  • Анеле

    Анеле
    8 часов назад

    Это ж какой труд!!!

    Не просто молодец, а патриот Благовещенска!

    РЕСПЕКТ!!!

  • Myxira

    Myxira
    7 часов назад

    Ыукпун

    А когда лагерь им. Гагарина переименовали в лагерь Гагарино?



    На АИ - давно. Уже не первый раз встречается.

  • SSk

    SSk
    6 часов назад

    Сергей молодец, знаю его с 98г все фокусы показывает, вот золотой человек! все бы так относились к жизни)

  • Belka_89

    Belka_89
    6 часов назад

    Огромное ему спасибо

  • Люблю ромашки

    Люблю ромашки
    4 часа назад

    Здоровья и долголетия доброму Человеку!

  • Stariy Lis

    Stariy Lis
    3 часа назад

    Настоящий мужик!!! Уважаю, жму руку!!!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Дай бог вам здоровья..Добрый человек.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Анеле

    Это ж какой труд!!!

    Не просто молодец, а патриот Благовещенска!

    РЕСПЕКТ!!!



    Вот , доброе слово!

    + в карму

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