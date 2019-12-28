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28 декабря 2019, 16:32 11

Под Свободным в ДТП погиб инструктор автошколы ДОСААФ (фото, видео)

Под Свободным в ДТП погиб инструктор автошколы ДОСААФ (фото, видео)
Фото: www.gzt-sv.ru

В субботу, 28 декабря, под Свободным случилось смертельное ДТП с участием учебного автомобиля ДОСААФ. Машина марки «Лада Гранта», принадлежащая автошколе, столкнулась с другой легковушкой. В аварии погиб 71-летний инструктор по вождению. Находившаяся за рулем ученица выжила.

Видео: @svbnews

Авария произошла в 11:45 на въезде на объездную дорогу по улице Почтамтской. По официальной информации амурской Госавтоинспекции, при столкновении двух машин один человек погиб, трое получили травмы. В настоящее время дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Тем временем аварию активно обсуждают в соцсетях. Люди пишут, что автомобилем автошколы управляла ученица, ее с травмами доставили в больницу. Сидевший рядом инструктор погиб на месте. Также травмы получили водитель и пассажир второй машины-участницы аварии. По утверждению пользователей, виновником ДТП был именно учебный транспорт.

В самой автошколе ДОСААФ сообщили, что подробности происшествия пока неизвестны, еще не установлено, кто виноват в столкновении.

«Деталей пока никаких нет. Могу сказать только то, что они ехали на автодром на проведение учебных занятий. Как мне сообщили, учебный автомобиль выезжал на главную дорогу. Правда, там участок сложный, из-за этого там установлено ограничение скорости 70 километров в час. Кто виноват, не знаю. Но уверен, что инструктор смог бы среагировать, если бы ученица начала что-то делать не так. Он был очень хороший и опытный мастер, работал у нас с 2008 года. Недавно мы его награждали как лучшего инструктора по итогам внутренних соревнований», – рассказал председатель амурского отделения ДОСААФ России Александр Боржко.

Александр Владимирович также добавил, если все-таки будет установлено, что ДТП спровоцировала ученица автошколы, то, скорее всего, наказания она не понесет, так как за учеников всегда несет ответственность мастер производственного обучения, то есть вина будет лежать именно на инструкторе по вождению.

В Инстаграме пользователи пишут, что это не первая смертельная авария на указанном перекрестке. Многие считают, что там давно пора установить светофор. Об этом же пишет свободненский портал www.gzt-sv.ru. По информации местных журналистов, в 2017 году здесь же погиб другой мастер производственного обучения. И тогда ситуация была похожей. В том же 2017 году перекрёсток освятили священнослужители. Водители до сих пор считают его опасным из-за того, что машины проезжают там на большой скорости.

Портал сообщает некоторые подробности аварии: доехав до перекрёстка, ученица не убедилась в безопасном проезде и не предоставила преимущество в движении водителю автомобиля Honda Airwave, который двигался со стороны северного городка. В результате, произошло сильное столкновение. От удара, который с мощной силой пришёлся как раз на пассажирское сиденье, автомобиль автошколы вынесло на середину трассы «Обход город Свободный». Капот машины оказался сильно измят, колесо вывернуло, номера слетели. Позже ключ зажигания был найден в десятках метров от места аварии. Вторую машину отбросило в кювет. Столкновение было настолько сильным, что «хонда» перелетела обочину с сугробами. Машина также получила сильные механические повреждения. Скорее всего, оба авто восстановлению не подлежат.

Фото: www.gzt-sv.ru

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Nikita1987

    Nikita1987
    9 часов назад

    Если не ошибаюсь, то учебная езда за пределами населённых пунктов запрещена. Ни раз замечал движение учебных машин ДОСААФ с учениками за рулём по новотройке, даже в районе полигона ДВОКУ.

  • Indian

    Indian
    9 часов назад



    Многие считают, что там давно пора установить светофор. По информации местных журналистов, в 2017 году здесь же погиб другой мастер производственного обучения. И тогда ситуация была похожей. В том же 2017 году перекрёсток освятили священнослужители.



    Ну правильно, в 2018-м освящение перекрестка не обновили - и вот вам результат. Пусть теперь еще раз кадилом помашут.

    И крестный ход, наверное, надо провести, это будет проще, чем светофор поставить. Да и вообще - надо все светофоры убрать, а вместо этого - перекрестки освящать каждый год.

  • avm

    avm
    8 часов назад

    Nikita1987

    Если не ошибаюсь, то учебная езда за пределами населённых пунктов запрещена. Ни раз замечал движение учебных машин ДОСААФ с учениками за рулём по новотройке, даже в районе полигона ДВОКУ.



    Ошибаешься, в ПДД нет пункта запрещающего учебную езду за городом.

  • КП

    КП
    8 часов назад

    Проблему левых поворотов светофор не решит, а только усугубит, потому что транспорт будет скапливаться и из-за него не будет ничего видно. Тем более на трассе.

  • Пётр Соловьёв

    Пётр Соловьёв
    7 часов назад

    Какая реакция у 71-летнего человека? Как он вообще инструктором работал?

  • ХЗ

    ХЗ
    6 часов назад

    Сегодня видел на Калинина как машина доссааф без ученика грубо нарушила правила повернув налево с полосы только прямо. Как ездят так и учат.

  • бабаяга

    бабаяга
    6 часов назад

    ну короче можно сделать виновным инструктора и шито крыто

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Конец года. Многие на раслабоне. Поэтому большое количество аварий. Девушке скорейшего выздоровления. Инструктору земля пухом, он знал на что шёл.

  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    Ничего не скажу о погибшем инструкторе, т.к. не знаю как он обучал. Но местных инструкторов через одного можно на кол сажать - все в левом ряду, поворот налево практически с правого ряда, и да, самое главное - инструкторы тупо спят в учебках!

  • Куратор

    Куратор
    4 часа назад

    Страшный перекресток, сам там частенько проезжаю, дорога хорошая, скорости большие...

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    3 часа назад

    Судя по повреждениям, хонда как раз разрешенные 70 и ехала.

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