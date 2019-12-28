Под Свободным в ДТП погиб инструктор автошколы ДОСААФ (фото, видео)

В субботу, 28 декабря, под Свободным случилось смертельное ДТП с участием учебного автомобиля ДОСААФ. Машина марки «Лада Гранта», принадлежащая автошколе, столкнулась с другой легковушкой. В аварии погиб 71-летний инструктор по вождению. Находившаяся за рулем ученица выжила.

Видео: @svbnews

Авария произошла в 11:45 на въезде на объездную дорогу по улице Почтамтской. По официальной информации амурской Госавтоинспекции, при столкновении двух машин один человек погиб, трое получили травмы. В настоящее время дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Тем временем аварию активно обсуждают в соцсетях. Люди пишут, что автомобилем автошколы управляла ученица, ее с травмами доставили в больницу. Сидевший рядом инструктор погиб на месте. Также травмы получили водитель и пассажир второй машины-участницы аварии. По утверждению пользователей, виновником ДТП был именно учебный транспорт.

В самой автошколе ДОСААФ сообщили, что подробности происшествия пока неизвестны, еще не установлено, кто виноват в столкновении.

«Деталей пока никаких нет. Могу сказать только то, что они ехали на автодром на проведение учебных занятий. Как мне сообщили, учебный автомобиль выезжал на главную дорогу. Правда, там участок сложный, из-за этого там установлено ограничение скорости 70 километров в час. Кто виноват, не знаю. Но уверен, что инструктор смог бы среагировать, если бы ученица начала что-то делать не так. Он был очень хороший и опытный мастер, работал у нас с 2008 года. Недавно мы его награждали как лучшего инструктора по итогам внутренних соревнований», – рассказал председатель амурского отделения ДОСААФ России Александр Боржко.

Александр Владимирович также добавил, если все-таки будет установлено, что ДТП спровоцировала ученица автошколы, то, скорее всего, наказания она не понесет, так как за учеников всегда несет ответственность мастер производственного обучения, то есть вина будет лежать именно на инструкторе по вождению.

В Инстаграме пользователи пишут, что это не первая смертельная авария на указанном перекрестке. Многие считают, что там давно пора установить светофор. Об этом же пишет свободненский портал www.gzt-sv.ru. По информации местных журналистов, в 2017 году здесь же погиб другой мастер производственного обучения. И тогда ситуация была похожей. В том же 2017 году перекрёсток освятили священнослужители. Водители до сих пор считают его опасным из-за того, что машины проезжают там на большой скорости.

Портал сообщает некоторые подробности аварии: доехав до перекрёстка, ученица не убедилась в безопасном проезде и не предоставила преимущество в движении водителю автомобиля Honda Airwave, который двигался со стороны северного городка. В результате, произошло сильное столкновение. От удара, который с мощной силой пришёлся как раз на пассажирское сиденье, автомобиль автошколы вынесло на середину трассы «Обход город Свободный». Капот машины оказался сильно измят, колесо вывернуло, номера слетели. Позже ключ зажигания был найден в десятках метров от места аварии. Вторую машину отбросило в кювет. Столкновение было настолько сильным, что «хонда» перелетела обочину с сугробами. Машина также получила сильные механические повреждения. Скорее всего, оба авто восстановлению не подлежат.

Фото: www.gzt-sv.ru