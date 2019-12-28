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28 декабря 2019, 20:51 3

Мобильный технопарк «Кванториум» побывал в Циолковском

Мобильный технопарк «Кванториум» побывал в Циолковском

Наставники мобильного технопарка «Кванториум» провели мастер-классы для школьников в ЗАТО Циолковский. Ребят приветствовали глава города Сергей Левицкий, директор филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» Роман Бобков, руководитель клуба «Наследники Циолковского» Алексей Тимченко и директор детского технопарка «Кванториум-28» Наталья Домашенко.

Школьники познакомились с площадкой дополнительного образования и инженерно-техническим творчеством, изучили возможности геоинформационных систем, VR-технологии, основы графического дизайна. Наставник «Космоквантума» Андрей Пономарев рассказал ребятам об особенностях строения ракеты, системы спасения и её запуска. Школьники научились конструировать ракеты и сделали настоящий запуск модели.

Мобильный технопарк «Кванториум» также принял участие в открытии инженерно-космического клуба «Наследники Циолковского». Здесь юные жители будут заниматься техническим творчеством, развивать конструкторские способности, проводить опыты по физике, механике, астрономии, химии. Преподаватели планируют не только занятия по ракетомоделированию, но и отработку инженерных навыков во время регулярных запусков изобретений школьников.

Это первая в космической гавани площадка инженерно-технической направленности. Оборудование для нее приобретено на средства гранта.

«Реализовать идею нам помогли в рамках федерального проекта "Пространство развития", который организован Российским союзом молодежи, – рассказывает автор идеи и руководитель клуба "Наследники Циолковского" Алексей Тимченко. – Я обратил внимание, что у нас совсем нет кружков для детей, которые интересуются космонавтикой. Инженерно-космический клуб будет работать на постоянной основе, и в перспективе мы хотели бы вырасти до стационарного технопарка "Кванториум". Для этого, конечно, численность населения в городе должна увеличиться. Мастер-классы с наставниками детям очень понравились, многим не хватило времени занятия. Хотелось продолжения! Мы удивлены, что всё сложилось, как по волшебству. В канун Нового года к нам приехал мобильный технопарк. Работа по этому вопросу началась несколько месяцев назад. Планируем развивать сотрудничество, уже есть договоренности. Помощь и взаимодействие нам всесторонне оказывают, в том числе Госкорпорация "Роскосмос, ФГУП "ЦЭНКИ"».

Следующий мастер-класс для школьников ЗАТО наставники мобильного технопарка «Кванториум» проведут в апреле, накануне запуска ракеты-носителя с космодрома Восточный. Также обсуждается вопрос о включении Циолковского в маршрут передвижного технопарка в 2021 году, сообщает пресс-служба амурского минобра.

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#дети #космодром #наука #Циолковский

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Комментарии
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  • 508omsb

    508omsb
    3 часа назад

    Такого плана кружки должны быть постоянными, чтобы ребёнок учился, а это так, бутофория.

  • 508omsb

    508omsb
    3 часа назад

    Такого плана кружки должны быть постоянными, чтобы ребёнок учился, а это так, бутофория.

  • 508omsb

    508omsb
    3 часа назад

    Такого плана кружки должны быть постоянными, чтобы ребёнок учился, а это так, бутофория.

Показать все (3) Обсудить на форуме
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