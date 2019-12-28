Завмуз Амурского театра драмы Сергей Еременко поставил новогодний спектакль

Один из самых музыкальных спектаклей этого года поставили на сцене Амурского театра драмы в предновогодние дни. Режиссер «Новогоднего чародейство, или Тайна снежного колдуна» – заслуженный артист Амурской области Сергей Еременко. Он же – заведующий музыкальной частью театра, поэтому сказка получилась такой музыкальной.

Старт новогоднему марафону в Амурском театре драмы дали 20 декабря. Спектакль идет каждый день с 21 декабря по 7 января. «Новогоднее чародейство, или Тайна снежного колдуна» — это захватывающая история, в которой есть Король, Королева, Колдун и другие герои.

«Все приключения и чародейства происходят в Новогодние праздники в ожидании бала-маскарада и в самом его начале. Но вполне могут быть и в любое другое время года», — анонсирует театр новогодние спектакли.

Впрочем, спектакль связан не только сюжетом, но и музыкой. Ее написал сам режиссер, Сергей Еременко. Причем музыка рождалась уже по ходу пьесы.

«Музыка – это производная от всей мизансцены. Она вытекает, как производная от действия. Заведующий литературной частью Нина Дьякова пишет стихи, а я пишу музыку к ним. Ориентируюсь по динамике актерства, спектакля. Я ставил сказку в современном звучании, поэтому вы слышите современные аранжировки. Это весело, задорно и динамично. Детям нравится», — отметил Сергей Еременко.

Для него это не первая сказка, в прошлом году он поставил красивый успешный спектакль «Щелкунчик-Принц», в котором поучительный сюжет соединился с молодежным озорством актеров.

Работа над новогодней постановкой шла быстро, параллельно с другими постановками.

Сцену в сказку превратила художник-постановщик Диана Кичанова, автором красивых костюмов стала художник театра Инга Широкова, а все танцы поставлены под руководством хореографа-постановщика, заслуженной артистки Амурской области Ольги Черевко.

В спектакле заняты заслуженный артист Амурской области Олег Бойко, артисты Никита Жидовленко, Леонид Щепёткин, Ольга Зорина, Марина Щёкина, Александра Дымшакова, Екатерина Мартынова, Анастасия Карпова, Мария Журавкова, Семён Налетов, Сергей Рюмин, Ярослав Шевченко, Захар Майстренко, Константин Таванцев, Екатерина Гордейчик, Максим Клепалов, Игорь Омельков, заслуженная артистка Амурской области Ольга Черевко, Александра Аверьянова, Юлия Стафиевская.

После спектакля в фойе театра для маленьких зрителей проходит хоровод вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, для подростков — игры.

29 декабря спектакль покажут в 10, 13 и 16 часов, 30 декабря — в 10 и 13 часов, 3 и 4 января — в 11 и 14 часов, 5, 6 и 7 января — в 11 часов. Билеты можно заказать через сайт театра.

Стоимость билета в будние дни составит 350 рублей, в выходные и праздники — 400 рублей. Билеты на новогоднюю сказку, дискотеку и хоровод можно приобрести в кассе театра или онлайн на сайте amurteatr.ru. Справки по телефону 33-74-20.

Больше фото в блоге Культпросвет.