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28 декабря 2019, 17:01 5

Осудили и тут же выпустили обвиняемых в хищениях на строительстве Восточного

Осудили и тут же выпустили обвиняемых в хищениях на строительстве Восточного
Фото: roscosmos.ru

Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Николая Баланцева, Павла Бартоша и Ивана Локтева, обвиняемых в мошенничестве при строительстве космодрома Восточный. Фигурантов приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии каждого. Но их тут же освободили.

«Суд назначил наказание Баланцеву в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц в исправительной колонии общего режима, освобожден по отбытию. Бартошу – 4 года 1 месяц в ИК общего режима, освобожден по отбытию. Локтеву – 4 года 1 месяц в ИК общего режима, освобожден по отбытию. Гражданский иск признан по праву», – сказано в распространенном объединенной пресс-службой судов Петербурга сообщении. Фигуранты свою вину признали.

Суд установил, что Баланцев являлся генеральным директором ЗАО «Трансинжиниринг», а единственным исполнителем подрядных работ по созданию космодрома Восточный был определен Спецстрой России, который, в свою очередь, определил генподрядчиком по строительству космодрома ФГУП «ГУСС "Дальспецстрой"». Последняя организации в 2014 году перечислила на расчетный счет ЗАО «Трансинжиниринг» авансовый платеж на сумму 52,5 миллиона рублей. Фигуранты распорядились ими по своему усмотрению, то есть на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный.

Далее, как установил суд, Бартош, Баланцев, Локтев узнали, что финансовая ситуация ЗАО «Трансинжиниринг» не улучшилась и открыта кредитная линия по кредитному договору на общую сумму 73 миллиона рублей. Они понимали, что ЗАО имело задолженность по уплате налогов и зарплате перед работниками. Фигуранты также знали, что компания не сможет из-за этих проблем в полном объеме функционировать. Несмотря на это, подсудимые заключили договоры между «Дальспецстроем» и «Трансинжинирингом».

Должностные лица «Дальспецстроя», будучи введенными в заблуждение относительно полного и качественного выполнения работ ЗАО «Трансинжиниринга», перечислили на расчетный счет последних 57,3 миллиона рублей. В декабре 2015 года ЗАО «Трансинжиниринг» фактически прекратило выполнять работы, предусмотренные договором подряда. Работы не были сданы, не были выполнены, денежные средства в размере 53,6 миллиона рублей не были возвращены, на оставшиеся деньги были куплены материалы, пишет ТАСС.

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#космодром #суды

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Комментарии
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  • nerro

    nerro
    5 часов назад

    и почему их сразу освободили?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    5 часов назад

    Зачёт! Ай да красавцы! По 35,36 ляма поимели и трава не расти, в смысле НИЧЕГО!!!. Да здравствует советский суд! Самый гуманный суд в мире! (Трус из "Кавказской пленницы").

  • Ыукпун

    Ыукпун
    5 часов назад

    nerroи почему их сразу освободили?


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    И по отбытию - срок в СИЗО, как и тюремный, в отличии от колоний, идет как год за два (я так думаю)

  • Stat

    Stat
    3 часа назад

    Зачем такими новостями народ драконить? Суд очередной раз показал свою беспомощность,так и до самосуда не далеко...

  • retired21

    retired21
    3 часа назад

    1 к 2 срок под следствием? а возмещение 0?? шикарно

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