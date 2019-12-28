Незамужние китаянки предпочитают рожать детей от доноров-кавказцев

В КНР действует запрет на использование национального банка спермы незамужними женщинами, поэтому услуга оплодотворения силами зарубежных доноров становится всё более популярной. Интересно, что решившие стать матерями-одиночками китаянки предпочитают, чтобы отцами их детей были не азиаты, а кавказцы или европейцы.

В результате политики ограничения рождаемости (ее самым известным проявлением был лозунг «Одна семья — один ребенок») в Китае сложился серьезный гендерный перекос. Сейчас численность китайских мужчин на 40 миллионов превышает количество женщин. В такой ситуации дефицита женихов для китаянок нет, но с качеством подросших, но оставшихся избалованными «маленьких императоров» возникли вопросы. И немало девушек в Китае XXI века расхотели выходить замуж в принципе.

С 2014 года число разводов уверенно росло, а количество браков стремительно падало: уже в 2018 году, по данным министерства гражданской администрации КНР, на каждую тысячу человек приходилось всего семь брачующихся.

Но китаянки по-прежнему хотят иметь детей. Однако власти никогда не поощряли рождение в стране внебрачных детей и даже наказывали за это. До 2016 года матери-одиночки были лишены права получить на своего ребенка документ, дающий право на бесплатный детский сад, школу и поликлинику.

В последние годы демографическая политика стала меняться. Несколько лет назад отдельным категориям граждан было законодательно позволено завести второго ребенка. А в последние годы правительство перешло от запретов в сфере деторождения к поощрению рождаемости.

С учетом того, что в Китае насчитывается около 40 миллионов человек с бесплодием, банки спермы приобрели в стране огромную популярность. Но доступ к ним имеют лишь официально женатые пары. Незамужним китаянкам, независимо от их финансового благосостояния, вход в это учреждение заказан. И те, кто имеет возможность, решают проблему в иностранных банках спермы.

«Мы не раскрываем точных цифр, но это правда, что доля китайских клиенток, обращающихся за помощью к донорам спермы за пределами Китая, быстро увеличивается, — сказал в разговоре с «Известиями» исполнительный директор базирующегося в Дании и США частного банка спермы и яйцеклеток. В нем донорами являются преимущественно датчане либо американцы, хотя встречаются и представители других национальностей. Это и привлекает сюда китаянок.

«Наибольшей популярностью пользуются доноры-кавказцы. Ребенок со смешанной этнической принадлежностью считается в Китае престижным», — резюмировал собеседник издания.

За границей китаянки отдают за «ребенка из пробирки» минимум 200 тысяч юаней (28,5 тысячи долларов).