В Амурской драме поговорили с Толиком

«Как я стал разговаривать с Толиком» – так называется пьеса, которую написал некто Йося Олишевский. Он – загадочная личность, о которой в Интернете практически нет сведений. Известно лишь, что написал он историю, основываясь на своем опыте. Монолог прочел молодой актер Максим Червяков. Он 1,5 часа держал зал.

Театр продолжает популярный формат открытых читок. И это работа не только для зрителей – думать, но и для самих актеров — развиваться. Для третьей читки главный режиссёр театра Виталий Дьяченко поставил сложную задачу – работать актеру один на один со зрителем. А выбрал он молодого и перспективного – Максима Червякова.

«Это было очень смешно, как я об этом услышал. Мы с ребятами выставляли декорации для спектакля, и режиссер подбегает, говорит: “Я тебе пьесу нашел”. И убегает. Я подумал, что это новая роль в новом спектакле. А потом подходит: “Вот тебе читка. Монолог!” Я на минут пять присел на лавочку. Да ладно?! Мне монолог дали? Я видел подобное у нас в Иркутске», — рассказал Максим.

У актера на все было 3 дня. Готовился он в перерывах между сказками, по ночам начитывал текст. Нужно было не только прочитать чисто технически, но и передать образ и эмоцию.

Читать монолог «помогали» куклы, которых «Толик» соорудил, одел и расставил по сцене. Создавалась иллюзия общения.

«Первые 15 минут дрожали ноги! Постепенно входил в роль и успокоился. Зритель – молодец. Он сидел и вникал. Почувствовал ли я себя как Гришковец? Да, до этого я думал, что так и будет. Но теперь думаю, до него мне далеко», — рассмеялся актер. На самом деле, нет. Зритель не только послушал, обсудил, но и унес с собой все это «на подумать».

«Мы пришли домой и до сих пор обсуждаем с мужем читку в театре. Получился очень хороший разговор с сыном. Продолжайте в том же духе, ребята!» — написала в соцсетях одна из зрительниц. «Как всегда на высоте, браво!!!», — указала другая.

«Я понимаю, что каждый проводит параллель от пьесы со своей жизнью, отношениями со своими близкими. После спектакля поговорили с сыном. Спасибо вам огромное. Вот вроде всё знаешь, всё понимаешь. Но иногда нужен такой "пинок", чтобы лучше понять своих родных. Жаль, что читки без повторов. Отправила бы своих детей», — оставила отзыв зрительница Светлана Уткина.

Это уже третья открытая читка пьес, которая проводится в театре. Популярный формат стартовал осенью, сделав театр площадкой для культурного общения и, по сути, интеллектуальным клубом. По окончании читки режиссер театра Виталий Дьяченко и актеры обсуждают пьесу со зрителями.

«Вероятнее всего, пьесы, которые мы здесь читаем, не выберутся на сцену в качестве спектаклей. Не только Амурском театре драмы, но вообще никогда. Потому, что у формата современной драматургии с форматом современного театра очень и очень непростые отношения. И именно ради обнаружения механизмов непростых отношений мы и проводим все это. И будем проводить в следующем году», — рассказал режиссер театра Виталий Дьяченко.

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