В 2019 году в Амурской области задержали почти 900 пьяных водителей

За 11 месяцев 2019 года в Амурской области сотрудники Госавтоинспекции пресекли 39 894 нарушения правил дорожного движения. За этот период было задержано 898 пьяных водителей. Кроме того, 206 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Было установлено, что 350 водителей повторно управляли транспортом будучи в подпитии.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. С 1 июля 2015 года в России была введена уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Максимальное наказание, которое может грозить нарушителю, – 2 года лишения свободы.

«Если вы видите, что за руль садится водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону: 42-52-62», – сообщили в УМВД России по Амурской области.