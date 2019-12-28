Воспитательница заперла детей в темном туалете

В Москве воспитательница частного детского сада заперла детей в темном туалете. Женщину уволили.

Инцидент произошел в одном из частных детских садов, который работает без лицензии и где ежемесячная плата составляет около 72 тысяч рублей в месяц. Родители начали замечать, что их дети приходят домой заплаканными и запуганными. После обращения к руководству учреждения были проверены видеокамеры, которые засняли, как воспитатель обижает детей.

На одном из видео женщина грубо схватила двух маленьких воспитанников за руки, а затем затолкнула их в темное помещение. Однако практически сразу она выпустила детей. На другом видео женщина пихает детей в ванную комнату и кричит на них.

После инцидента воспитателя уволили, сообщает «Лента.ру».

Ранее воспитательница другого московского детского сада решила замаскировать синяк ребенка и разрисовала детей своей группой зеленкой.

В Белогорске произошел похожий инцидент. Женщина рассказала, что ее сына воспитатель запер в туалете. Воспитателя лишили выплат, но из сада не уволили.