«Надежда» дарит новогодний подарок всем посетителям

Праздничная акция для всех посетителей бассейна «Надежда» (ул. Краснофлотская, 105) будет действовать в дни новогодних каникул и по воскресеньям в течение всего января. Режим работы в праздничные дни – 3,4,5,6 и 8 января – с 11:00 до 17:00.

Разовые посещения для взрослых стоят 200 рублей в час; для пенсионеров, студентов и детей – 100 рублей в час. На приобретение абонементов скидка не распространяется, сообщает пресс-служба мэрии.

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Нина Гвоздкова