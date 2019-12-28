Сюткин опубликовал клип в память о тех, кто погиб в 2019 году

Фото: Стоп-кадр из видео

В Инстаграме Валерия Сюткина появился видеоклип на песню «Время не проведёшь». В нем певец вспоминает ушедших из жизни в 2019 году крупных деятелей искусства.

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