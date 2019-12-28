Компенсации за вред пассажирам международных рейсов выросли

С 28 декабря выросли суммы компенсаций, которые авиакомпании обязаны выплачивать в случае причинения вреда жизни или здоровью пассажиров, а также за задержку вылета самолета или багажа. Такое решение принято Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Для определения размера выплат организация использует особую денежную единицу — Специальные права заимствования (СДР) — введенную Международным валютным фондом (МВФ). Курс СДР к российской валюте на сегодня составляет — 85,5 рубля, а к доллару — 1,38.

Согласно новым правилам перевозок в случае причинения вреда здоровью пассажира или наступления его смерти максимальная сумма компенсации составит 128,821 тысячи СДР (ранее она равнялась 113,1 тысячи СДР). Если пассажир столкнулся с задержкой рейса, то он сможет получить до 5 346 СДР (вместо — с 4 694 СДР). При задержке багажа авиакомпания должна компенсировать клиенту до 1 288 СДР (ранее 1 131 СДР), а при задержке груза выплаты увеличатся с 19 до 22 СДР.

Данные изменения охватят только международные рейсы, поскольку только на них распространяется Монреальская конвенция, пишет ИА REGNUM.