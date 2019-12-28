Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:00 0

Компенсации за вред пассажирам международных рейсов выросли

Компенсации за вред пассажирам международных рейсов выросли
Фото: https://seregalab.livejournal.com/

С 28 декабря выросли суммы компенсаций, которые авиакомпании обязаны выплачивать в случае причинения вреда жизни или здоровью пассажиров, а также за задержку вылета самолета или багажа. Такое решение принято Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Для определения размера выплат организация использует особую денежную единицу — Специальные права заимствования (СДР) — введенную Международным валютным фондом (МВФ). Курс СДР к российской валюте на сегодня составляет — 85,5 рубля, а к доллару — 1,38.

Согласно новым правилам перевозок в случае причинения вреда здоровью пассажира или наступления его смерти максимальная сумма компенсации составит 128,821 тысячи СДР (ранее она равнялась 113,1 тысячи СДР). Если пассажир столкнулся с задержкой рейса, то он сможет получить до 5 346 СДР (вместо — с 4 694 СДР). При задержке багажа авиакомпания должна компенсировать клиенту до 1 288 СДР (ранее 1 131 СДР), а при задержке груза выплаты увеличатся с 19 до 22 СДР.

Данные изменения охватят только международные рейсы, поскольку только на них распространяется Монреальская конвенция, пишет ИА REGNUM.

Просмотров всего: 84

#закон #транспорт

распечатать


Общество

В январе новые законы затронут льготников, жильцов, безработных и заемщиков
Общество

В Амурской области заработали пункты обогрева
Общество

Летом возобновятся полеты из Благовещенска в Хабаровск
Происшествия 1

Ночью в Верхнеблаговещенском огонь уничтожил двухэтажку и автомобиль (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь