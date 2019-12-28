Глава Белогорска призвал не расслабляться на новогодних каникулах

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел последнее в 2019 году заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На КЧС обсудили вопросы организации бесперебойного межведомственного взаимодействия в период новогодних праздников и принятия мер в случае необходимости.

Участниками заседания стали заместители главы, руководители правоохранительных органов, органов пожарной безопасности, связи, транспортного обслуживания, муниципальных предприятий города, здравоохранения. «Расслабляться нельзя, – обратился к членам КЧС глава Белогорска Станислав Мелюков. – Мне хотелось бы всех собравшихся нацелить на безупречное прохождение праздников. Хочу обратить внимание на самое главное. Это прохождение отопительного сезона. Необходимо тщательно провести все инструктажи с персоналом котельных, с персоналом всех структур жизнеобеспечения. Второе – дежурство силами руководства предприятий и заместителей. Руководителям предприятий, которые эксплуатируют муниципальное имущество, на период новогодних праздников покидать пределы города запрещаю. В экстренных случаях только после согласования».

Правоохранительные, контрольно-надзорные, социальные, спасательные и противопожарные службы, организации здравоохранения переведены в период праздников в режим «повышенной готовности».

«С 30 декабря отдел переводится на усиленный вариант несения службы, – отметил начальник межмуниципального отдела “Белогорский” полковник Давид Авидзба. – В настоящее время сотрудники уже проводят профилактические мероприятия по обеспечению общественной безопасности и правопорядка. На обслуживаемой территории увеличены наряды патрульной службы, они приближены к социальным объектам и местам массового скопления людей. Обеспечено дежурство следственно-оперативных групп. Создан резерв из личного состава, который при необходимости приступит к несению службы. В период праздников будут усилены мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений, связанных с незаконной реализацией алкоголя. В случае выявления фактов нарушителям грозит штраф в миллион рублей».

Один из вопросов касался контроля служб за неблагополучными семьями. В период праздников предстоит посетить около 200 семей. Очередные рейды начнутся с 28 декабря.

«Все случаи, где есть угроза жизни и здоровью ребенка, стоят на особом контроле, – отметила замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова. – Это и частный сектор, и благоустроенный фонд. Система контроля разработана».

На КЧС также было отмечено, что в усиленном режиме работают пожарные, спасатели и сотрудники управления по делам ГО и ЧС. В новогодние праздники установлено круглосуточное дежурство представителей исполнительной власти. С 31 декабря на 1 января первым заступает на дежурство глава Белогорска Станислав Мелюков, информирует пресс-служба администрации Белогорска.