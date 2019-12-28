В январе новые законы затронут льготников, жильцов, безработных и заемщиков

В 2020 году в России в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января. Изменения затронут льготников, безработных, жильцов, семей с детьми, заемщиков кредитов и другие категории граждан.

Так, с 1 января продать квартиру без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) можно будет на два года раньше, чем сейчас. Об этом говорится в федеральном законе от 26 июля 2019 года № 210-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года). А теперь – не менее трех лет (квартиры, купленные ранее, продавали без налога тоже через три года).

За отсуженную квартиру можно получить компенсацию

С 1 января собственник, лишившийся жилья в судебном порядке, сможет требовать компенсацию из федерального бюджета РФ. Об этом говорится в федеральном законе от 2 августа 2019 года № 299-ФЗ. Закон направлен на защиту граждан, которые приобрели жилье с криминальным прошлым и не знали об этом, а оно потом было истребовано судом. Размер компенсации определяется судом, как говорится в законе, исходя из суммы, составляющей реальный ущерб. Либо в размере кадастровой стоимости жилого помещения, если этого потребует добросовестный приобретатель.

Проиндексируют платежи для больничных и пенсий

С 1 января будут установлены новые лимиты для исчисления страховых взносов в Фонд соцстраха и Пенсионный фонд. Работодатель обязан начислять и уплачивать с доходов своих работников взносы в социальные фонды, а потом из этих денег платят пенсии, декретные и больничные. В отличие от подоходного налога, который вычитается из зарплаты, эти платежи идут только за счет работодателя. Но рассчитываются по установленным ставкам от суммы, начисленной работнику с начала года.

Изменится предельный размер базы для ставок. Если с начала года общая сумма зарплаты работника меньше 1,292 миллиона рублей (сейчас 1,150 миллиона), то за него в Пенсионный следует перечислить 22 процента. Если зарплата выше, только 10 процентов.

В Фонд соцстраха взносы по ставке 2,9 процента будут платить до 912 тысяч рублей (сейчас 865 тысяч). При более высокой общей суммы зарплаты с начала года – ноль процентов. Кстати, в Фонд обязательного медицинского страхования отчисления идут с любых сумм по ставке 5,1 процента.

Важность этого документа можно объяснить на примере пенсий. По мере того как растет облагаемая база для исчисления страховых взносов, увеличивается число пенсионных баллов. Чем больше баллов, тем выше будущая пенсия.

Переплату по кредитам ограничат

С 1 января максимальный размер платежей по потребительскому кредиту не должен быть в 1,5 раза выше займа. После достижения этой суммы закон запрещает дальнейшее начисление процентов, штрафов и пени. В основном это будет касаться кредитов, взятых в микрофинансовых организациях. Так как такое ограничение действует для потребкредитов, которые люди берут максимум на один год. Совершенствование этих ограничений продолжалось практически весь 2019 год.

Материнский капитал станет больше

С 1 января в России будет проиндексирован материнский капитал. Таким образом, размер маткапитала увеличится до 466 617 рублей. За получением сертификата на материнский капитал нужно обратиться в любое территориальные отделение Пенсионного фонда России вне зависимости от места постоянной регистрации.

Выплаты на ребенка продлят до трех лет

С 1 января меняются правила ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. Теперь ежемесячная выплата будет предоставляться до достижения ребенком трехлетнего возраста (сейчас до 1,5 года). Право на выплаты будет у семей, в которых размер ежемесячного среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Размер ежемесячной выплаты на ребенка не должен быть ниже детского прожиточного минимума в регионе, где проживает семья.

Пособия по безработице вырастут

Размеры пособий по безработице будут увеличены с 2020 года. Максимальный размер пособия составит 8 тысяч рублей, а минимальный – 1,5 тысячи рублей. Также был назначен размер пособия для граждан предпенсионного возраста. Его величина составит – 11,3 тысячи рублей.

Власти ограничили рост платежей за ЖКУ

Утвержден предельный рост совокупного платежа жильцов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ от 29.10.2019 N 2556-р. Оно вступает в силу с 1 января, но в первом полугодии индексации не будет. Она произойдет только с 1 июля 2020 года.

Самый большой потолок роста совокупного платежа может произойти в Чеченской республике (6,5 процента). Меньше всего подорожает – для жителей Ненецкого автономного округа – 2,4 процента. В Москве этот порог установлен на уровне 5 процентов, в Санкт-Петербурге – 3,8 процента.

Смысл установки таких ограничений в том, что тарифы на услуги повышать можно так, чтобы рост общего платежа (который мы видим в своих платежках) не стал больше, определенного федеральной властью. Но не факт, что региональные власти поднимут общий платеж по максимуму. Могут и меньше – это уже их зона решений.

Контрсанкции на европейские товары продлят

С 1 января продлеваются контрсанкции, введенные в отношении продукции из стран Евросоюза. Об этом говорится в указе президента РФ от 24.06.2019 года № 293. Документ поясняет, что это делается для защиты национальных интересов России. Санкции запланированы до 31 декабря 2020 года. Таким образом, купить на территории России хамон, европейские сыры, овощи и подобные продукты не получится еще как минимум один год, пишет «Российская газета».

Ранее Амур.инфо сообщало и о других изменениях, которые вступят в силу после Нового года. Например, вырастут цены на вино и автомобили, бесплатными станут туалеты на вокзалах, повысятся пенсии неработающих пенсионеров и МРОТ. Также россиянам начнут выдавать электронные трудовые книжки, запретят ездить на новых автомобилях без номеров, появятся и другие нововведения.