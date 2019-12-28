Ясно и безветренно: прогноз погоды в Амурской области на 29 декабря

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29 декабря в Амурской области будет ясно или малооблачно, без осадков. Ночью и в утренние часы местами опустится морозный туман. Слабый ветер подует с северо-запада.

Ночью в большинстве районов области уличные термометры покажут от минус 37 до минус 42, местами – около минус 30. Днем ожидается 22...27, по северу – 30...35 градусов мороза. В Благовещенске без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Временами ожидается штиль. Температура ночью опустится до минус 30-32, днем поднимется до 22...24, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова