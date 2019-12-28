Врач-офтальмолог: из-за глаукомы людям грозит слепота

Врачи-офтальмологи Благовещенской городской клинической больницы советуют амурчанам регулярно контролировать внутриглазное давление. После 40 лет делать это нужно ежегодно. Людям, у которых повышенное внутриглазное давление, грозит глаукома – это одно из самых опасных глазных заболеваний, приводящее к слепоте.

«Повышенное внутриглазное давление приводит к атрофии зрительного нерва и в результате к слепоте, если вовремя проблему не диагностировать и не лечить, – рассказывает врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим отделением Благовещенской городской клинической больницы Мария Петренко. – Но, как правило, пациенты обращаются с глаукомой на далеко зашедших и терминальных стадиях. Тут уже не поможешь. То, что погибло в зрительном нерве за счет высокого давления, уже не восстановишь и не вернешь».

Мария Алексеевна объясняет – заболевание коварно тем, что чаще протекает бессимптомно. Зрение начинает снижаться с периферии, при этом центральное зрение долго остается сохранным, и пациент не замечает, что с ним происходит.

Если внутриглазное давление высокое, глаз обязательно надо лечить, даже если зрение уже безвозвратно потеряно, продолжает Мария Петренко: «При глаукоме глаз может очень сильно болеть, и это может закончиться удалением глаза. Поэтому, если давление не компенсируется на каплях, мы оперируем чтобы снизить давление. Такая операция это уже крайняя, но неизбежная мера».

Ежегодно в Благовещенской городской больнице проводят около 250 операций по поводу глаукомы, и примерно 450 оперативных вмешательств – по замене хрусталика при катаракте.

«По сути, это возрастное заболевание, – говорит Мария Алексеевна. – Хрусталик с возрастом теряет воду,меняется его микроэлементый, аминокислотный состав, ослабляются метаболические процессы в нем. Хрусталик мутнеет, а так как он у нас прозрачный и очень важную роль играет в преломляющей системе глаза, то, когда начинается помутнение, эта способность меняется». Люди замечают, что стали хуже видеть, и обращаются к врачам.

Главным образом, пациенты жалуются на снижение зрения, пелену перед глазами, на начальных этапах может быть двоение зрения. Также на определенных этапах развития катаракты может возникать близорукость, и пожилые люди начинают хорошо видеть вблизи. «Это происходит за счет катаракты», – объясняет врач.

Кроме того, добавляет специалист, пациентам с катарактой не стоит откладывать свой визит к врачу: «Иногда в поликлинике человеку говорят: “Подождите, хрусталик еще недостаточно помутнел”. Но хирургия не стоит на месте! Раньше мы делали операции с большим разрезом, накладывали швы, и всегда ждали, когда хрусталик созреет, станет плотным. Сейчас, из-за того, что мы оперируем с микроразрезами ультразвуком, очень важно, чтобы катаракта была на начальных этапах. Потом ультразвук не может с этой черной зрелой катарактой справиться, и тогда приходится делать операции со швом, возвращаться к тем методам, которыми мы раньше работали».

Чтобы вернуть пациенту зрение, медики проводят замену хрусталика, имплантируя в глаз искусственный хрусталик из полимерного материала. Практически ювелирную работу проводят под микроскопом.

«Перед операцией мы всегда проводим полную диагностику глаза, ведь часто зрение снижает человеку не только катаракта, но и другие проблемы. Например, диабетические изменения, дистрофия сетчатки. Тогда мы предупреждаем пациента, что хрусталик мы поменяем, но зрение все равно может быть сниженным, потому что проблемы на сетчатке», – добавляет Мария Алексеевна.

Подобные операции оплачиваются за счет полиса ОМС. Уже сейчас в Благовещенской городской больнице идет запись на сентябрь 2020 года. «Людей с катарактой очень много! Можно было бы проводить и больше таких операций, но у нас в отделении всего 15 коек, к тому же бывают экстренные пациенты, поэтому такая очередь большая».

Врач отмечает – в последнее время и глаукома, и катаракта «помолодели», и выявляются у пациентов в более молодом возрасте. Если же говорить в целом о проблемах со зрением, то роль гаджетов в этом сильно преувеличена, считает Мария Петренко. «Большую роль,как и при любых других заболеваниях,играет наследственная предрасположенность, сопутствующие заболевания,вредные привычки, ожирение,гиподинамия, и то, что мы много времени проводим в помещении, очень мало дышим воздухом. Например, у ребенка прогрессирует близорукость и мы его ругаем, что постоянно сидит в телефоне. На самом деле дело больше не в телефоне, а в том, что он сидит с этим телефоном в помещении и мало двигается. Очень мало дети сейчас гуляют, а глаза очень сильно нуждаются в кислороде. Рекомендуется гулять как можно больше, а не сидеть дома!», – заключает врач.