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28декабря
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В Амурской области заработали пункты обогрева

В Амурской области заработали пункты обогрева

В Амурской области в связи с морозами в готовность приведены пункты обогрева. Всего их на территории региона 76. Из них 50 – стационарные пункты, это кафе и АЗС, расположенные по федеральным трассам «Амур» и «Лена». Еще 25 – подвижные пункты: автобусы, автомобили, которые могут быстро приехать на помощь водителям. Также работает один мобильный пункт обогрева.

Стационарные пункты обогрева расположены:

  • АЗС п. Уруша, 838 км федеральной трассы (Сковородинский район);
  • АЗС п. Невер, 939 км (Сковородинский район);
  • АЗС п. Талдан, 997 км (Сковородинский район);
  • Кафе «Русская кухня», 997 км (Сковородинский район);
  • Кафе «Ерофей», 773 км (Сковородинский район);
  • Кафе «Амур», 939 км (Сковородинский район);
  • АЗС с. Тыгда, 1 139 км (Магдагачинский район);
  • АЗС с. Сиваки, 1 211 км (Магдагачинский район);
  • АЗС п. Магдагачи, 1 080 км (Магдагачинский район);
  • Кафе «Хуторок» п. Сиваки, 1 211 км (Магдагачинский район);
  • Кафе «777» п. Магдагачи, 1 068 км (Магдагачинский район);
  • Кафе «Лесное» с. Чалганы, 1165 км (Магдагачинский район);
  • АЗС, 1 307 км (Шимановский район);
  • Кафе «Гагаш», 1 292 км (Шимановский район);
  • Кафе «Оазис», 1 307 км (Шимановский район);
  • АЗС, 1 389км (Свободненский район);
  • АЗС, 1 388 км (Свободненский район);
  • АЗС, 1 350 км (Свободненский район);
  • Кафе «Транзит», 1 384 км (Свободненский район);
  • Придорожный комплекс «Меркурий», 1 350 км (Свободненский район);
  • Столовая «Вояж», 1 387 км (Свободненский район);
  • Гостиница в районе с. Нижние Бузули, 1 363 км (Свободненский район);
  • Кафе «Встреча», 1 455 км (Серышевский район);
  • АЗС, 1 460 км (Белогорский район);
  • АЗС, 1 464 км (Белогорский район);
  • АЗС, 1 476 км (Белогорский район);
  • Кафе «Изба у дороги», 1 476 км (Белогорский район);
  • Кафе «Тройка» 1 462 км (Белогорский район);
  • АЗС, 1 570 км (Завитинский район);
  • АЗС, 1 572 км (Завитинский район);
  • Кафе «Максим», 1 570 км (Завитинский район);
  • Кафе «Магистраль», 1 572 км (Завитинский район);
  • АЗС, 1 627 км (Бурейский район);
  • АЗС, 1 629 км (Бурейский район);
  • АЗС, 1 630 км (Бурейский район);
  • Кафе-гостиница «Архипов», 1 627 км (Бурейский район);
  • АЗС, 1 676 км (Архаринский район);
  • АЗС, 1 630 (Архаринский район);
  • Кафе «Ардор», 1 675 км (Архаринский район);
  • Кафе «Дом у дороги», 1 689 км (Архаринский район);
  • Кафе «Родник», 1 780 км (Архаринский район);
  • Кафе «Восток», 1 737 км (Архаринский район);
  • АЗС, 171 км (Тындинский район);
  • АЗС, 42 (Тындинский район);
  • АЗС, 168 (Тындинский район);
  • АЗС, 170 (Тындинский район);
  • Гостиница «Таежная», 166 км (Тындинский район);
  • Кафе «Мираж», 42 км (Тындинский район);
  • Кафе «Стрелка», 48 км (Тындинский район);
  • Кафе «Лапри», 246 км (Тындинский район).

Для мониторинга обстановки на дорогах и оперативного реагирования в случае беды в регионе дежурят 44 оперативные группы. Помочь автомобилистам в случае необходимости готовы 104 человека и 44 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям области о соблюдении мер безопасности. При управлении транспортным средством водителям следует быть предельно внимательными, помнить, что при метелях зачастую происходит снижение видимости на дорогах, поэтому важно соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возможности следует отказаться от выезда на загородные трассы.

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#МЧС #погода #транспорт

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