В Тынде потратят 170 миллионов рублей на ремонт 7-этажного здания больницы

В больнице Тынды грядет масштабный переезд. В первом квартале 2021 года медики планируют переезжать в семиэтажное здание, которое должно быть отремонтировано в 2020 году.

Здание 1980 года постройки, где располагался стационар отделенческой больницы, было передано Тындинской больнице от ОАО РЖД в 2016 году. В 2017 году в здании провели капитальный ремонт кровли. Работы обошлись в пять миллионов рублей. Затем из-за отсутствия финансов работы на некоторое время были прекращены. Уже в этом году в здании полностью заменили окна и двери, потратив на это более 34 миллионов рублей. Заменить пришлось около 400 оконных блоков и более 500 дверей.

«В 2020 году мы планируем провести аукцион и заключить договор на капитальный ремонт. Необходимо провести капремонт сантехнического оборудования с заменой приборов отопления, системы канализации, будет сделана новая вентиляция, проведены фасадные работы – в целом будет освоено 170 миллионов рублей. Деньги уже заложены в бюджет как целевые средства для нашего лечебного учреждения, – рассказал главный врач Тындинской больницы Андрей Козлов. – Я надеюсь, что к концу года мы закончим ремонт, потом приобретем мебель, необходимое оборудование, получим лицензию,и наше лечебное учреждение переедет в новое здание».

Сейчас в коллективе Тындинской больницы – более 600 сотрудников. За минувший год в учреждение по разным причинам обращались почти 300 тысяч человек, еще более 30 тысяч было обслужено на дому.

«В связи с тем, что мы находимся на удалении 880 километров от областного центра, мы должны быть самодостаточны, иначе доступность медицинской помощи на севере области будет очень сильно страдать. Поэтому принято решение развивать на периферии медицинские учреждения с мощными диагностическими и лечебными базами, что позволит жителям не ехать за медпомощью в центр», – поясняет Андрей Николаевич.

Руководитель Тындинской больницы рассказывает – кроме местного населения, за помощью к тындинским медикам обращаются жители якутского города Нерюнгри, часть жителей Забайкальского края, а также жители Зейского, Сковородинского и Селемджинского районов. Больница считается межрайонным медицинским центром 2 уровня.

Сейчас в структуре Тындинской больницы терапевтическое, детское, туберкулезное, хирургическое, реанимационно-анестезиологическое, инфекционное отделение и роддом, детская и взрослая поликлиники, а также лаборатории, диагностическое отделение и скорая медицинская помощь. В новое здание, по планам, переедут все службы больницы, кроме туберкулезного отделения и роддома.

«Самое привлекательное, что это здание типовое, здесь имеется лифтовое оборудование – 2 грузовых лифта, 2 пассажирских и один специализированный – то, что необходимо для больницы. Я надеюсь, в 1 квартале 2021 года мы распахнем двери нового современного лечебного учреждения», – заключает главный врач Тындинской больницы.