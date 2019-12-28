С 2020 года резидентам ТОР и Свободного порта Владивосток будут предоставлять льготные кредиты

Теперь часть ставки по кредиту будет субсидироваться государством. Размер субсидии для банка установлен в размере ключевой ставки Центрального банка России, действующей на дату заключения кредитного договора.

«То есть процентная ставка для предпринимателя будет меньше рыночной на размер ключевой ставки Центрального банка. Сегодня, например, ставка Центрального банка России составляет 6,25 %», – пояснил заместителя директора Департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития России Денис Юдин.

При этом в документе прописаны критерии для получателей. Так, общая стоимость инвестиционного проекта должна составлять не менее 30 миллионов рублей и не более 1 500 миллионов рублей.

«Это важная инициатива, которую мы очень долго согласовывали на различных уровнях. Сегодня это хорошая поддержка для многих предприятий Дальнего Востока. Одна из проблем, которая волнует инвесторов – доступность финансовых ресурсов, или заемных денег для реализации инвестиционных проектов. Теперь инвесторы Дальнего Востока, реализующие проекты, смогут получить инвестиционный кредит в российских банках. А банки, предоставляющие такой кредит – необходимую федеральную субсидию», – резюмировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В настоящий момент в Приамурье на трех территориях опережающего развития («Свободный», «Белогорск» и «Приамурская») действуют 25 резидентов с проектами на сумму 1,1 триллиона рублей, реализация которых позволит создать 5 618 рабочих мест. Восемь проектов резидентами ТОР уже запущено, создано 1 225 рабочих мест, в экономику региона вложено 255 миллиардов рублей. Подать заявку на получение статуса резидента ТОР можно в региональном Агентстве по привлечению инвестиций Амурской области