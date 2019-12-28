График работы медицинских организаций Благовещенска в праздничные дни

Прием врача 3.01 – с 8:00 до 13:00. Тел. 44-30-47

8.01– с 8:00 до 13:00 прием дежурного врача

6.01 – с 8:00 до 13:00 прием дежурного врача

4.01 – с 8:00 до 13:00 прием дежурного врача

3.01– с 8:00 до 13:00 прием дежурного врача

2.01– с 8:00 до 13:00 прием дежурного врача

31.12.2019 – с 8.00 до 18:00 прием врачей общей практики

8.01 – с 08:00 до 13:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара

6.01 – с 8:00 до 13:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара

4.01– с 8:00 до 13:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

3.01 – с 8:00 до 13:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара

2.01 ­– с 8:00 до 13:00 – прием терапевта, неотложная помощь на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара

31.12.2019 – с 8:00 до 18:00 – прием терапевтов и врачей узких специальностей, диагностическая служба, дневной стационар, неотложная помощь на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

08.01 – с 08:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

06.01 – с 08:00 до 14:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

04.01 – с 08:00 до 14:00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

03.01.2020 – с 08:00 до 14:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

2.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

31.12.2019 – с 8:00 до 18:00 – прием терапевтов и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

Городская поликлиника № 3: Театральная, 28