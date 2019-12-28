Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:07 0

График работы медицинских организаций Благовещенска в праздничные дни

График работы медицинских организаций Благовещенска в праздничные дни
Фото: Амур.инфо

Подготовлен график работы медицинских организаций Благовещенска в новогодние праздники – с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. Это стационары, детские и взрослые поликлиники, стоматология. Информация предоставлена пресс-службой городской администрации.

Стационары

Организация/адрес

Режим работы

Амурская областная клиническая больница: Воронкова, 26

Круглосуточный режим работы

Амурская областная детская клиническая больница: Октябрьская,108

Круглосуточный режим работы

Амурская инфекционная больница, Батарейная, 15

Круглосуточный режим работы

Благовещенская городская клиническая больница: Больничная, 32

Стационар – круглосуточный режим работы.

Женская консультация № 2 (т. 44-11-70): 3.01, 6.01 – с 8:00 до 13:00

Женская консультация № 1 (т. 77-24-04): 3.01, 06.01 – с 9:00 до 14:00

Травмпункт. С 1.01 по 8.01 – круглосуточно.

Поликлиники

Организация/адрес

Режим работы

Городская поликлиника № 1: Калинина, 82

31.12.2019 – с 8:00 до 18:00 – прием терапевтов и врачей узких специальностей, диагностическая служба, дневной стационар, неотложная помощь на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

2.01 ­– с 8:00 до 13:00 – прием терапевта, неотложная помощь на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара

3.01 – с 8:00 до 13:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара

4.01– с 8:00 до 13:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

6.01 – с 8:00 до 13:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара

8.01 – с 08:00 до 13:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара

Регистратура: 52-65-07, 33-27-14

Офис врача общей практики: Кантемирова, 11/1

31.12.2019 – с 8.00 до 18:00 прием врачей общей практики

2.01– с 8:00 до 13:00 прием дежурного врача

3.01– с 8:00 до 13:00 прием дежурного врача

4.01 – с 8:00 до 13:00 прием дежурного врача

6.01 – с 8:00 до 13:00 прием дежурного врача

8.01– с 8:00 до 13:00 прием дежурного врача

Регистратура: 47-66-27

Офис врача общей практики, пос. Аэропорт, 3

Прием врача 3.01 – с 8:00 до 13:00. Тел. 44-30-47

Городская поликлиника № 2, ул. 50-летия Октября, 195/1

31.12.2019 – с 8:00 до 18:00 – прием терапевтов и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

2.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

03.01.2020 – с 08:00 до 14:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

04.01 – с 08:00 до 14:00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

06.01 – с 08:00 до 14:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

08.01 – с 08:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

Регистратура: 42-45-48, 42-41-39

Городская поликлиника № 3: Театральная, 28

31.12.2019 – с 8:00 до 18:00 – прием терапевтов и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

01.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому

02.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому

03.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

04.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому

06.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

07.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому

08.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому

Регистратура: 77-24-24, 77-24-25

Городская поликлиника № 4, Амурская, 213

31.12.2019 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

02.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому

03.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому

04.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

06.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

08.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому

Регистратура: 33-15-51, 33-39-54

Стоматологическая поликлиника: Дьяченко, 3

Кабинет неотложной стоматологической помощи – круглосуточный режим работы

Детские поликлиники

Организация/адрес

Режим работы

Детская городская клиническая больница: Больничная, 45

Детские поликлиники. Тел. регистратуры: № 1 – 77-29-49, №2 – 77-29-39, № 3 – 77-29-59, № 4 – 77-29-29.

31.12.2019 – с 9:00 до 14:00 – прием дежурного врача, врачей узких специальностей в дет.поликлинике № 4

02.01 – с 9:00 до 14:00 – прием дежурного врача

04.01 – с 9:00 до 14:00 прием дежурного врача, врачей узких специальностей в детской поликлинике № 1

06.01 – с 9:00 до 14:00 – прием дежурного врача, врачей узких специальностей в дет.поликлинике № 3

08.01 – с 9:00 до 14:00 – прием дежурного врача, врачей узких специальностей в дет.поликлинике № 4

Работа НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ (77-29-29): 2, 4, 6, 8 января – с 13:00 до 18:00; 1, 3, 5, 7 – с 08:00 до 14:00.

Детская стоматологическая поликлиника: круглосуточный режим работы

Просмотров всего: 502

#медицина #праздники #работа

распечатать


Общество

Врач-офтальмолог: из-за глаукомы людям грозит слепота
Общество

В Тынде потратят 170 миллионов рублей на ремонт 7-этажного здания больницы
Общество

Мы дали волю фантазии: как благовещенцы украсили двор к Новому году (видео)

Общество 6

Минтруд напомнил о соблюдении закона при переносе рабочего дня с 31 декабря
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь