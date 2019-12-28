График работы медицинских организаций Благовещенска в праздничные дни
Подготовлен график работы медицинских организаций Благовещенска в новогодние праздники – с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. Это стационары, детские и взрослые поликлиники, стоматология. Информация предоставлена пресс-службой городской администрации.
Стационары
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Организация/адрес
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Режим работы
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Амурская областная клиническая больница: Воронкова, 26
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Круглосуточный режим работы
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Амурская областная детская клиническая больница: Октябрьская,108
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Круглосуточный режим работы
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Амурская инфекционная больница, Батарейная, 15
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Круглосуточный режим работы
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Благовещенская городская клиническая больница: Больничная, 32
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Стационар – круглосуточный режим работы.
Женская консультация № 2 (т. 44-11-70): 3.01, 6.01 – с 8:00 до 13:00
Женская консультация № 1 (т. 77-24-04): 3.01, 06.01 – с 9:00 до 14:00
Травмпункт. С 1.01 по 8.01 – круглосуточно.
Поликлиники
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Организация/адрес
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Режим работы
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Городская поликлиника № 1: Калинина, 82
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31.12.2019 – с 8:00 до 18:00 – прием терапевтов и врачей узких специальностей, диагностическая служба, дневной стационар, неотложная помощь на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
2.01 – с 8:00 до 13:00 – прием терапевта, неотложная помощь на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара
3.01 – с 8:00 до 13:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара
4.01– с 8:00 до 13:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
6.01 – с 8:00 до 13:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара
8.01 – с 08:00 до 13:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара
Регистратура: 52-65-07, 33-27-14
Офис врача общей практики: Кантемирова, 11/1
31.12.2019 – с 8.00 до 18:00 прием врачей общей практики
2.01– с 8:00 до 13:00 прием дежурного врача
3.01– с 8:00 до 13:00 прием дежурного врача
4.01 – с 8:00 до 13:00 прием дежурного врача
6.01 – с 8:00 до 13:00 прием дежурного врача
8.01– с 8:00 до 13:00 прием дежурного врача
Регистратура: 47-66-27
Офис врача общей практики, пос. Аэропорт, 3
Прием врача 3.01 – с 8:00 до 13:00. Тел. 44-30-47
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Городская поликлиника № 2, ул. 50-летия Октября, 195/1
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31.12.2019 – с 8:00 до 18:00 – прием терапевтов и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
2.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
03.01.2020 – с 08:00 до 14:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
04.01 – с 08:00 до 14:00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
06.01 – с 08:00 до 14:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
08.01 – с 08:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
Регистратура: 42-45-48, 42-41-39
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Городская поликлиника № 3: Театральная, 28
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31.12.2019 – с 8:00 до 18:00 – прием терапевтов и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
01.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому
02.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому
03.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
04.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому
06.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
07.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому
08.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому
Регистратура: 77-24-24, 77-24-25
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Городская поликлиника № 4, Амурская, 213
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31.12.2019 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
02.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому
03.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому
04.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
06.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
08.01 – с 8:00 до 14:00 – прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому
Регистратура: 33-15-51, 33-39-54
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Стоматологическая поликлиника: Дьяченко, 3
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Кабинет неотложной стоматологической помощи – круглосуточный режим работы
Детские поликлиники
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Организация/адрес
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Режим работы
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Детская городская клиническая больница: Больничная, 45
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Детские поликлиники. Тел. регистратуры: № 1 – 77-29-49, №2 – 77-29-39, № 3 – 77-29-59, № 4 – 77-29-29.
31.12.2019 – с 9:00 до 14:00 – прием дежурного врача, врачей узких специальностей в дет.поликлинике № 4
02.01 – с 9:00 до 14:00 – прием дежурного врача
04.01 – с 9:00 до 14:00 прием дежурного врача, врачей узких специальностей в детской поликлинике № 1
06.01 – с 9:00 до 14:00 – прием дежурного врача, врачей узких специальностей в дет.поликлинике № 3
08.01 – с 9:00 до 14:00 – прием дежурного врача, врачей узких специальностей в дет.поликлинике № 4
Работа НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ (77-29-29): 2, 4, 6, 8 января – с 13:00 до 18:00; 1, 3, 5, 7 – с 08:00 до 14:00.
Детская стоматологическая поликлиника: круглосуточный режим работы
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