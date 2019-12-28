«Дружище, ты строить будешь?»: Александр Козлов о жилье в льготную ипотеку (видео)

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов отметил проблему недостатка жилья на Дальнем Востоке, которая может стать преградой при реализации льготной ипотечной программы. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на сегодняшний день в банки поступило 2369 заявок на получение ипотеки, около 700 заявок одобрено. 75 кредитов на общую сумму 255 миллионов уже выдали людям.

Ход реализации льготной ипотечной программы Александр Козлов обсудил в Москве на совещании с представителями кредитных организаций.

«Решение уже состоялось. И мы прекрасно понимаем, что теперь всё зависит от всех нас. Ваши коллективы в филиалах и в центральных офисах мы воспринимаем как единомышленников и союзников. Потому что для нас льготная ипотека - важный продукт. И результат зависит от того, как поработают ваши специалисты. Ещё на этапе написания программы, мы опирались, в частности, и на ваше мнение, так как нам вместе ее реализовывать. Потому что малейшая, казалось бы, незначительная деталь, может сковать вам руки, у вас все будут требовать, а вы ничего не сможете сделать. Мы тоже готовы оперативно рассматривать предложения по улучшению программы и при необходимости корректировать документы», – сказал министр.

Как отметил глава Минвостокразвития России, каждый месяц будет готовиться подробный анализ, в котором будут учитываться проблемы и предложения по дальнейшей реализации дальневосточной ипотеки.

«Понятно, что есть процедуры, понятно, что время нужно для оформления. Но есть и такой вопрос: покупать нечего? То есть банк одобрил, а человек квартиру найти не может? Потому что мы уже столкнулись с тем, что нам нужно определенные регионы отрабатывать с губернаторами персонально. На предмет, чтобы люди могли воспользоваться ипотекой. Чтобы не было необоснованного роста стоимости квадратного метра, чтобы строилось жильё, а не так, что вроде программа есть, а люди воспользоваться не могут. Такие моменты, которые мешают людям воспользоваться правом, определенным решением Президента, нужно исправлять», – прокомментировал Александр Козлов.

Кроме этого на встрече обсудили и вопросы с кредитованием индивидуального жилищного строительства. Благодаря «дальневосточной ипотеке» возможность взять кредит на строительство дома впервые закреплена на государственном уровне.

«Это, конечно, сложный проект. Мы понимаем, что каждый банк сейчас разрабатывает свои внутренние регламенты под него. Готовы вам помогать, и готовы слышать ваши предложения. Главное сделать это как можно оперативнее»,– прокомментировал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала Сергей Ховрат.

На встрече была достигнута договорённость, что банки в еженедельном режиме будут предоставлять информацию о реализации программы «дальневосточная ипотека». Также глава Минвостокразвития России Александр Козлов озвучил, что с 2020 года на базе министерства заработает проектный офис. В него войдут сотрудники министерства, представители АРЧК ДВ, кредитные организации, строительные фирмы и региональные власти. Основными задачами офиса станут контроль за выдачей ипотеки, мониторинг программы в регионах, а также выработка мер по сдерживанию необоснованного роста цен на жильё. Первое заседание намечено на вторую половину января.

Как сообщало Амур.инфо, кредит под 2 % могут получить: молодые семьи – возраст супругов до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми, а также участники программы «Дальневосточный гектар», которые взяли землю под строительство ИЖС. Для получателей гектара нет возрастных ограничений.

Ипотеку можно взять для приобретения жилья в новостройках в городах Дальнего Востока или на вторичном рынке – в сельской местности. Кредитование строительства своего дома доступно для двух категорий – как для молодых семей, так и для получателей дальневосточных гектаров.

Кредиты будут выдаваться в течение 5 лет, при том что рассчитаться за них можно будет в течение 20 лет. В соответствии с требованиями банковского регулятора, предусмотрен первоначальный взнос в размере 20 % от размера кредита. Это среднерыночный уровень, который обеспечивает снижение рисков по кредитам для банков, предоставляющих кредиты.

Важным условием сохранения ставки 2% по кредиту является требование к молодым семьям прописаться в квартире или доме, который они приобретают в течение 9 месяцев после оформления права собственности. Сохранять прописку нужно будет не менее 5 лет с даты выдачи кредита.