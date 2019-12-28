Амурские синоптики рассказали, какие рекорды ставила погода в новогоднюю ночь (фото)

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

Самая холодная ночь на 1 января в Благовещенске была в 1931 году, а самая теплая – в 2019-м. О погодных рекордах новогодней ночи рассказали амурские синоптики. Обычно в середине зимы в Амурской области бывает ясно и морозно.

«Метеорологические рекорды новогодняя ночь ставила два года подряд. Сначала с 2017 года на 2018-й природа преподнесла амурчанам сразу два весомых праздничных подарка: тепло и долгожданный снег. В регионе отступили 30-градусные морозы, за два дня температуры поднялись на 15…17 градусов, и даже в Тынде и Зее столбик термометра в новогоднюю полночь опустился всего до минус 15, обычно тут холоднее на 15…20 градусов», – сообщается в аккаунте Амурского гидрометцентра.

31 декабря 2017 года и 1 января 2018-го шел снег. В Благовещенске выпали исторические максимумы количества осадков. В последний день 2017 года выпало 4,1 миллиметра, а в первый день января 2018-го принес 1,9 миллиметра снега.

«Температура волшебной полуночи составила всего 13,4 градусов ниже нуля. И кто бы мог предположить, что этому выдающемуся рекорду (обычно ночная температура этого времени – около минус 30) суждено продержаться всего год», – говорится в публикации инстаграм-аккаунта amurpogoda.

В ночь на 1 января 2019 года в Благовещенске отметили всего 12,4 градуса ниже нуля. А самая холодная новогодняя ночь случилась в 1931 году, когда в Благовещенске было почти 40 градусов мороза. А с начала 2000-х самой студеной была ночь начала тысячелетия. 1 января 2001 года температура понизилась до минус 33,7.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что 31 декабря в Благовещенске будет 17 градусов ниже нуля. Ночью столбик термометра опустится до минус 28. 1 января 2020 года ожидается – минус 15 градусов.