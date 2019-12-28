Мы дали волю фантазии: как благовещенцы украсили двор к Новому году (видео)

Искусственные олени, снеговики, пингвины, ель, украшенная игрушками и мишурой, установили к Новому году в своем дворе жители дома 53 на улице Садовой. Горожане за полторы недели изготовили праздничные декоративные изделия и вместе украсили ими придомовую территорию.

Декорировать двор к Новому году для жителей дома 53 на Садовой – ежегодная традиция. Но в этот раз они приложили к ней максимум фантазии и усилий. Сделали десятки подделок, которыми украсили не только детскую площадку, но и каждый подъезд. Справились за полторы недели.

«Каждый год мы украшали как-то скромненько, а в этом году решили, что будет двадцать-двадцать, крыса открывает цикл. Мы решили войти в этот цикл очень хорошо», – отметила жительница дома Наталья Абиденко.

Заодно горожане участвуют в конкурсе «Двор мечты», который проводит администрация Благовещенска. В оргкомитет поступило 13 заявок. Победителю конкурса в следующем году благоустроят придомовую территорию.

Как сказано на сайте мэрии Благовещенска, для участия в конкурсе необходимо празднично украсить свой двор, записать видео (продолжительностью до 1 минуты) с презентацией оформления и прислать его, а также фотографии двора на электронный адрес: press-admblag@mail.ru до 30 декабря 2019 года. В сопроводительном к видео тексте необходимо рассказать о том, что является мечтой жителей дома — это может быть футбольная площадка, теннисный корт, оригинальная зона отдыха или что-то другое.