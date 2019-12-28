Летом возобновятся полеты из Благовещенска в Хабаровск

В 2020 году из Благовещенска в Хабаровск вновь будут летать самолеты. Новый рейс в летнем расписании Благовещенского аэропорта уже согласован. Он будет выполняться два раза в неделю, в среду и воскресенье, авиакомпанией Nordwind.

Полетная программа из Благовещенска в Хабаровск заявлена перевозчиком в период летней навигации с 29 марта 2020 года по 21 октября 2020 года. Рейсы будут осуществляться на современных лайнерах «Эмбраер 190», рассчитанных на перевозку 110 пассажиров в комфортабельном салоне экономического класса.

Минимальный тариф в одну сторону от 3 084 рублей, без учета сбора авиационных агентств. Стоимость авиабилета зависит от глубины продажи, а также в случае безбагажного перелета, сообщает пресс-служба аэропорта Благовещенска.

Службой организации перевозок аэропорта уже ведется работа над формированием сезонного расписания летней навигации — идет согласование слотов с авиакомпаниями.