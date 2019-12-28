Следователи просят помочь установить обстоятельства смерти жителя Тынды

В Тынде следователи устанавливаются обстоятельства гибели 39-летнего Артёма Александровича Сафронова. Тело мужчины нашли 16 августа этого года в гаражном массиве на улице Усть-Илимской. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

На данный момент, по информации следственного отдела Тынды, выполнен определенный объем следственных действий: проведены осмотры места происшествия, обнаруженных предметов, допрошено около трех десятков свидетелей, назначены и проведены необходимые судебные экспертизы. «Вместе с тем в целях получения объективных данных об обстоятельствах гибели мужчины просим граждан, обладающих соответствующей информацией, а также лиц, находящихся в родстве с указанным гражданином, обратиться в следственные органы по телефонам (41656)3-20-57, 8(914)382-18-48», – сообщает амурское следственное управление.

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Екатерина PL