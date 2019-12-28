В Самаре разрешили сдавать кровь геям, наркоманам и проституткам

Самарская станция переливания крови удалила из памятки донора пункт о том, что кровь нельзя сдавать наркоманам, проституткам и гомосексуалистам. Ранее запрет этой группе лиц к сдаче крови вызвал общественный резонанс.

Как сообщает «Комсомольская правда», Минздрав Самары пояснил, что официального запрета быть донорами для гомосексуалистов нет. Кроме того, на станции каждый проходит обследование на наличие инфекций и заболеваний. После сдачи кровь также проходит обследование и карантин ее компонентов.

В станции переливания крови рассказали, что вышеуказанные группы уязвимы для ВИЧ-инфекций, поэтому «медики просто не хотят рисковать и тратить время», делая дорогую процедуру тем, кто может быть потенциально болен.

Ранее запрет вызвал широкий общественный резонанс в СМИ и социальных сетях, после чего станция переливания крови разрешила быть донорами представителями группы риска. Жители Самары отметили, что главное, чтобы человек был здоровый и не имел каких-либо заболеваний. Однако кто-то согласился с запретом, отметив, что реципиентам не нужна кровь геев и проституток.