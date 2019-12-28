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сегодня, 10:21 10

Роман Кобызов: Михайлова пошла на этот шаг в интересах жителей Тынды

Роман Кобызов: Михайлова пошла на этот шаг в интересах жителей Тынды
Фото: www.instagram.com/roman_kobyzov

Первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов прокомментировал временный выход Марины Михайловой из партии. Как сообщало Амур.инфо, в программе «Час мэра» мэр Тынды заявила, что выходит из КПРФ на время исполнения обязанностей мэра и это решение связано с ситуацией в думе Тынды.

«Конечно, областной комитет КПРФ знает о ситуации и знает, как развивались события», – сказал Роман Кобызов.

По мнению главы обкома, после выборов сентября 2018 года, когда мэром была избрана представитель КПРФ, партия власти «взяла курс не на совместную работу».

«Кризис с неприведением Устава в соответствие с федеральными законами достался "красной думе" в наследство от предыдущего "единороссовского" созыва. Для изменений в Устав нужно было бы всего два голоса (представителей других партий), но ситуация была доведена до суда и до угрозы роспуска думы, угрозы новых выборов, и миллионных затрат на них», – прокомментировал глава обкома.

Ранее информагентство сообщало, что в составе Тындинской думы – 20 депутатов. Из них членов КПРФ – 12, партии «Единая Россия» – 5, членов ЛДПР – 3. Для принятия решения по Уставу, по процедуре, поддержать поправки должны были две трети народных избранников, то есть 14 человек, при том что коммунистов в составе думы – 12. Таким образом, представителям КПРФ требовалось заручиться поддержкой депутатов из других партий. Но долгое время, сделать этого не удавалось.

По словам Романа Кобызова, кроме роспуска думы, в Тынде могли возникнуть проблемы с участием в федеральных и региональных проектах. Также в городе в этом году возникали неоднозначные ситуации в трудовых коллективах.

«Все это в совокупности заставило Михайлову исполнить требование власти и приостановить членство в партии. Устав КПРФ позволяет сделать это. Михайлова пошла на данный шаг исключительно в интересах жителей Тынды», – резюмировал Роман Кобызов.

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#политика #Тында

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • physic1

    physic1
    5 часов назад

    Требование КАКОЙ власти она исполнила?

  • ay

    ay
    5 часов назад

    В войну, полк потерявший знамя подлежал расформированию. (Слова эти приписывают ещё Петровским временам. Ну, или Вайнерам с их 'Лекарством против страха".)

  • OT

    OT
    5 часов назад

    physic1

    Требование КАКОЙ власти она исполнила?



    Это самый верный вопрос. Кобызов все свел к населению Тынды. Ну-ну. Потом все-ли будет в интересах населения? Просто власть едро в стране все давит и в исполнительной власти мало членов КПРФ.

    Словом ярчайший образец оппортунизма.

  • Nakamura

    Nakamura
    5 часов назад

    Политические проститутки

  • physic1

    physic1
    5 часов назад

    OT

    physic1

    Требование КАКОЙ власти она исполнила?



    Это самый верный вопрос. Кобызов все свел к населению Тынды. Ну-ну. Потом все-ли будет в интересах населения? Просто власть едро в стране все давит и в исполнительной власти мало членов КПРФ.

    Словом ярчайший образец оппортунизма.



    Это цитата Кобызова, взятая из сатьи:

    "...Все это в совокупности заставило Михайлову исполнить требование власти и приостановить членство в партии..."

  • OT

    OT
    5 часов назад

    physic1

    OT

    physic1

    Требование КАКОЙ власти она исполнила?



    Это самый верный вопрос. Кобызов все свел к населению Тынды. Ну-ну. Потом все-ли будет в интересах населения? Просто власть едро в стране все давит и в исполнительной власти мало членов КПРФ.

    Словом ярчайший образец оппортунизма.



    Это цитата Кобызова, взятая из сатьи:

    "...Все это в совокупности заставило Михайлову исполнить требование власти и приостановить членство в партии..."



    Ну да. А смысл моих слов это не меняет.

    КПРФ - это идейная организация. С чего это идея должна починяться чужой идее? Починяться требованиям власти - это соглашательство, а не подчинение. Потому, что обьяснение такое мол в интересах жителей города. А что идея КПРФ действует против интересов жителей города? Вот в чем суть соглашательства

  • physic1

    physic1
    4 часа назад

    КПРФ, позиционирующая себя в качестве наследницы РКП(б)-КПСС ни в какой МЕРЕ ТАКОВОЙ не ЯВЛЯЕТСЯ!!! Давно понятно и ясно. Тут и спорить не нужно. Кобызовы-Михайловы на местах ПРЯМЫЕ продолжатели дела ЗЮГАНОВА на местах. Никакими объяснялками про ТАКТИЧЕСКИЕ маневры этот факт не скрыть. Иркутского губернатора так же, в ту же корзину. Его так же БЕЗ ВСЯКОЙ ЗАЩИТЫ со стороны центральных органов КПРФ слили. так шта... (как говорил наш величайший "демократ")..

  • колесо

    колесо
    4 часа назад

    Приятно, что Михайлова вытерла ноги об партию. Это также касается И Кобызева и Зюганова. Они так сильно рвали ж... ой извините горло за эту даму. Ну и нарвались. Радостно

  • OT

    OT
    4 часа назад

    physic1

    КПРФ, позиционирующая себя в качестве наследницы РКП(б)-КПСС ни в какой МЕРЕ ТАКОВОЙ не ЯВЛЯЕТСЯ!!! Давно понятно и ясно. Тут и спорить не нужно. Кобызовы-Михайловы на местах ПРЯМЫЕ продолжатели дела ЗЮГАНОВА на местах. Никакими объяснялками про ТАКТИЧЕСКИЕ маневры этот факт не скрыть. Иркутского губернатора так же, в ту же корзину. Его так же БЕЗ ВСЯКОЙ ЗАЩИТЫ со стороны центральных органов КПРФ слили. так шта... (как говорил наш величайший "демократ")..



    Под крышей КПРФ надо сохранить идеологиу коммунистическую и с ней под этой крыше удобно легально формировать ядро настоящих идейных коммунистов, которые при случае пинка соглашателям дадут.

    А иначе придется подпол прятаться да и все научные труды сожгут и историю вымарают и это сложно сделать как раз при КПРФ.

    Идейные партийцы конечно должны выйти из состав КПРФ, но при всей оппозиции к КПРФ благоразумно вести обьединенные усилия там, где надо стоять против противников народа.

    Ну а такой демарш с Михайловой - это то-же что разрешить ей вступить в едро.

  • pacificstrong

    pacificstrong
    3 часа назад



    Михайлова пошла на данный шаг исключительно в интересах жителей Тынды



    ГЫ!

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