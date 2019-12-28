Роман Кобызов: Михайлова пошла на этот шаг в интересах жителей Тынды

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«Конечно, областной комитет КПРФ знает о ситуации и знает, как развивались события», – сказал Роман Кобызов.

По мнению главы обкома, после выборов сентября 2018 года, когда мэром была избрана представитель КПРФ, партия власти «взяла курс не на совместную работу».

«Кризис с неприведением Устава в соответствие с федеральными законами достался "красной думе" в наследство от предыдущего "единороссовского" созыва. Для изменений в Устав нужно было бы всего два голоса (представителей других партий), но ситуация была доведена до суда и до угрозы роспуска думы, угрозы новых выборов, и миллионных затрат на них», – прокомментировал глава обкома.

Ранее информагентство сообщало, что в составе Тындинской думы – 20 депутатов. Из них членов КПРФ – 12, партии «Единая Россия» – 5, членов ЛДПР – 3. Для принятия решения по Уставу, по процедуре, поддержать поправки должны были две трети народных избранников, то есть 14 человек, при том что коммунистов в составе думы – 12. Таким образом, представителям КПРФ требовалось заручиться поддержкой депутатов из других партий. Но долгое время, сделать этого не удавалось.

По словам Романа Кобызова, кроме роспуска думы, в Тынде могли возникнуть проблемы с участием в федеральных и региональных проектах. Также в городе в этом году возникали неоднозначные ситуации в трудовых коллективах.

«Все это в совокупности заставило Михайлову исполнить требование власти и приостановить членство в партии. Устав КПРФ позволяет сделать это. Михайлова пошла на данный шаг исключительно в интересах жителей Тынды», – резюмировал Роман Кобызов.