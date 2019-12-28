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28декабря
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сегодня, 10:14 0

Иван Телегин рассказал о разводе с Пелагеей

Иван Телегин рассказал о разводе с Пелагеей
Фото: instagram.com

Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин причинах развода с Пелагеей. Этому он посвятил пост в Инстаграме.

По словам хоккеиста, в СМИ появилось огромное количество информации о нем и его личной жизни. Несмотря на нежелание выносить личную жизнь в общественное пространство, он решил внести немного ясности для поклонников.

«Все мы мечтаем встретить одного-единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Иногда просто случается жизнь. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за всё, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе», – написал бывший муж Пелагеи.

Он также добавил, что в разрыве не виноваты третьи лица, только они сами. Но они расстаются на дружеской ноте и всегда будут друг друга поддерживать и помогать.

При этом хоккеист удалил все фото с Пелагеей со своей странички, оставив лишь фотографии дочери.

26 декабря в Сети появилось фото, на котором Телегин находится на светском мероприятии в обществе неизвестной девушки. После этого Пелагея написала в Инстаграме, что они с супругом подали на развод.

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#шоу-бизнес

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