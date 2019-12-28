Ночью в Верхнеблаговещенском огонь уничтожил двухэтажку и автомобиль (видео)

Фото: Амур.инфо

В селе Верхнеблаговещенское пожар уничтожил двухэтажный частный дом и автомобиль. Еще у одного авто огнём повреждена передняя часть. Чтобы ликвидировать открытое горение, пожарным потребовалось около полутора часов, однако спасти имущество не удалось.

Пожар произошел вечером 27 декабря по улице Новой. Видео в редакцию Амур.инфо прислал очевидец.

«Верхблаговещенское, Новая, 1. Замыкание проводки, весь квартал без света. Очень долго ехала пожарная, выгорел весь дом, машины. Пока дети отдыхали в Таиланде – завтра они возвращаются – за домом смотрели родители», – рассказал он.

«Сообщение о пожаре поступило 27 декабря в 21:47. Оперативно к месту пожара прибыли сотрудники благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 15 человек и пяти единиц техники, а также дежурная смена спасателей Благовещенска в составе четырёх человек и одной единицы техники. На момент прибытия подразделений дом горел открытым пламенем по всей площади. В результате дом уничтожен огнём, также уничтожен огнём один легковой автомобиль, ещё у одного автомобиля повреждена огнём передняя часть. Всему виной позднее обнаружение и сообщение», – сообщает пресс-служба амурского МЧС.

Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.