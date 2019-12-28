Холодно, местами снежно: прогноз погоды в Приамурье на 28 декабря

В субботу, 28 декабря, в Амурской области будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. Северо-западный ветер дует со скоростью 4-9 метров в секунду. Уличные столбики термометров покажут 21…26 градусов ниже нуля, местами по северу температура опустится до 31…36.

В Благовещенске в этот день будет облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер дует с северо-запада со скоростью 2…7 метров в секунду. Температура воздуха составит 21…23 градуса мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Ольга Канюшкина