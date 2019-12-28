Минтруд напомнил о соблюдении закона при переносе рабочего дня с 31 декабря

Ранее в СМИ появилась информация, что в начале текущей недели Минтруд потребовал правительства регионов, где 31 декабря был объявлен выходным, направить в министерство объяснения, на каком основании был совершен перенос с последнего дня года на выходной.

«В связи с переносами в отдельных субъектах Российской Федерации рабочего дня 31 декабря 2019 года на выходной день декабря Минтруд России направил в регионы письмо с напоминанием о соблюдении норм трудового законодательства», – сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, установление 31 декабря 2019 года нерабочим днем вместо отработанного выходного дня является привлечением работников к работе в выходной день с предоставлением дня отдыха и оплатой.

О переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря объявили в Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курганской, Кировской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Магаданской, Орловской, Псковской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Томской областях, Еврейской АО, Бурятии, Ингушетии, Карелии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, в Крыму, Татарстане, Хакасии, Удмуртии, Якутии, Ненецком АО и Ставропольском крае.

Кроме того, в Иркутской, Новосибирской, Курской, Сахалинской, Самарской, Ульяновской областях, Чукотском АО, Приморском крае и Севастополе власти регионов рекомендовали перенести выходной по согласованию с трудовым коллективом, сообщает «Парламентская газета».