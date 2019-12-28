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28декабря
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сегодня, 10:23 6

Минтруд напомнил о соблюдении закона при переносе рабочего дня с 31 декабря

Минтруд напомнил о соблюдении закона при переносе рабочего дня с 31 декабря
Фото: «Парламентская газета»

В регионы направлено письмо Минтруда с напоминанием о нормах законодательства в связи с переносом в ряде субъектов рабочего дня с 31 декабря на выходной. Об этом РИА Новости узнало в пресс-службе Минтруда. Амурская область вошла в число регионов, где субботу объявили рабочим днем.

Ранее в СМИ появилась информация, что в начале текущей недели Минтруд потребовал правительства регионов, где 31 декабря был объявлен выходным, направить в министерство объяснения, на каком основании был совершен перенос с последнего дня года на выходной.

«В связи с переносами в отдельных субъектах Российской Федерации рабочего дня 31 декабря 2019 года на выходной день декабря Минтруд России направил в регионы письмо с напоминанием о соблюдении норм трудового законодательства», – сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, установление 31 декабря 2019 года нерабочим днем вместо отработанного выходного дня является привлечением работников к работе в выходной день с предоставлением дня отдыха и оплатой.

О переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря объявили в Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курганской, Кировской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Магаданской, Орловской, Псковской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Томской областях, Еврейской АО, Бурятии, Ингушетии, Карелии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, в Крыму, Татарстане, Хакасии, Удмуртии, Якутии, Ненецком АО и Ставропольском крае.

Кроме того, в Иркутской, Новосибирской, Курской, Сахалинской, Самарской, Ульяновской областях, Чукотском АО, Приморском крае и Севастополе власти регионов рекомендовали перенести выходной по согласованию с трудовым коллективом, сообщает «Парламентская газета».

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#областная власть #праздники #российская власть

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    5 часов назад

    Ну вот вышла вся контора сегодня.

    Кто двойную будет оплачивать? МинТруд или Вася?

    а то у нас бухгалтерия хихикает чёто.

  • Мира

    Мира
    5 часов назад

    Значит сегодня работаем, а 30, и 31 отдыхаем?

  • Мира

    Мира
    5 часов назад

    Значит сегодня работаем, а 30, и 31 отдыхаем?

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    5 часов назад

    Нет. Значит сегодня работаем, 30 работаем, а 31 сокращенный рабочий. Потому что бояре не могут определится. кто из них главнее.

    А вот теперь. если привести ребёнка в садик 31 и никого там не застать - это будет считаться прогулом воспитателям со всеми вытекающими?

  • OT

    OT
    5 часов назад

    На Медведева и вообще на правительство все регионы начхали. Ищ чего захотело медведевское правительство мол "обьяснение на стол!" Да обьяснят дураку и делов-то на копейку.

  • physic1

    physic1
    5 часов назад

    В общем то вся эта затея реализуется через ОПУ!!!! Или всем выходной или как обычно 31-го рабочий день. Поделили страну на федералов- областников - муниципалов. каждый как смогет так и городит. Одне работают, другие нет. С садиками непонятки.

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