Первая очередь космодрома Восточный построена лишь на треть

«Первый этап строительства: из 19 объектов введено только шесть. Порядка 20 миллиардов рублей не освоено. Они переходят на вторую очередь и на достройку объектов первой очереди», – сказал он.

«Приняты все исчерпывающие меры, обеспечивающие достройку объектов первой очереди. Три из них достраиваются силами ЦЭНКИ [Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры]. Начато строительство основного объекта – стартового стола "Ангары" – во второй очереди. Постепенно ход строительных работ входит в нужный ритм», – добавил Борисов (цитата по ТАСС).