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28декабря
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сегодня, 11:01 0

Первая очередь космодрома Восточный построена лишь на треть

Первая очередь космодрома Восточный построена лишь на треть
Фото: www.roscosmos.ru

Строительство объектов первой очереди космодрома Восточный в Амурской области выполнено на 30 %. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Первый этап строительства: из 19 объектов введено только шесть. Порядка 20 миллиардов рублей не освоено. Они переходят на вторую очередь и на достройку объектов первой очереди», – сказал он.

«Приняты все исчерпывающие меры, обеспечивающие достройку объектов первой очереди. Три из них достраиваются силами ЦЭНКИ [Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры]. Начато строительство основного объекта – стартового стола "Ангары" – во второй очереди. Постепенно ход строительных работ входит в нужный ритм», – добавил Борисов (цитата по ТАСС).

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#космодром #строительство #финансы

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