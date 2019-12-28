Выбор читателей за 27 декабря
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 27 декабря.
В Благовещенске мужчина возвращался с корпоратива домой и пропал
В Благовещенске разыскивают 27-летнего Максима Буянина. В ночь с 25 на 26 декабря он возвращался с корпоратива, но домой так и не пришел. Об этом в редакцию сообщила жена пропавшего.
Минтруд заставил писать объяснительные губернаторов, объявивших 31 декабря выходным
Министерство труда РФ потребовало объяснительные у губернаторов, объявивших 31 декабря выходным днем. После того как российское правительство отказалось изменить статус 31 декабря с рабочего на выходной, но предоставило регионам право самим принять решение, почти половина субъектов пошли навстречу своим жителям.
Дед Мороз умер во время детского утренника
26 декабря во время утренника в детском саду города Североморска умер мужчина, исполняющий роль Деда Мороза. По предварительному заключению, актер умер естественной смертью.
В Благовещенске пришлось вызывать скорую подростку, употребившему снюс
В областном центре Приамурья в текущем декабре медикам пришлось оказывать помощь школьнику, которому стало плохо после употребления табачного изделия – снюса. У мальчика упало давление, и он потерял сознание. Ребенку вызвали скорую.
Просмотров всего: 30