Выбор читателей за 27 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 27 декабря.

В Благовещенске разыскивают 27-летнего Максима Буянина. В ночь с 25 на 26 декабря он возвращался с корпоратива, но домой так и не пришел. Об этом в редакцию сообщила жена пропавшего.

Министерство труда РФ потребовало объяснительные у губернаторов, объявивших 31 декабря выходным днем. После того как российское правительство отказалось изменить статус 31 декабря с рабочего на выходной, но предоставило регионам право самим принять решение, почти половина субъектов пошли навстречу своим жителям.

26 декабря во время утренника в детском саду города Североморска умер мужчина, исполняющий роль Деда Мороза. По предварительному заключению, актер умер естественной смертью.

В областном центре Приамурья в текущем декабре медикам пришлось оказывать помощь школьнику, которому стало плохо после употребления табачного изделия – снюса. У мальчика упало давление, и он потерял сознание. Ребенку вызвали скорую.