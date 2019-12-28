Самые громкие ДТП 2019-го: итоги года на Амур.инфо

5 января 2019 года на въезде в Зею внедорожник на скорости съехал с дороги и врезался в дерево. В машине ехали молодые супруги. Мужчина получил ранения, а женщина погибла – двое детей остались без мамы. Другая авария, унесшая две жизни, тоже произошла возле Зеи 2 декабря.

Наибольшее количество аварий с тяжелыми последствиями обычно происходит в теплое время года – водители становятся увереннее в себе, превышают скорость и маневрируют. ДТП с большим количеством пострадавших произошло 31 мая в Свободненском районе. При столкновении УАЗа и микроавтобуса пострадали пятеро взрослых и четверо детей. Одна женщина погибла. Еще одна авария, в которой пострадали сразу девять человек, случилась 20 июля на дороге Белогорск – Новое – Ромны. При столкновении Toyota Mark II и Toyota Hiace были ранены пятеро взрослых и четыре ребенка.

Нашумевшее дорожно-транспортное происшествие случилось в Благовещенске утром 21 июня. На регулируемом перекрестке улиц Конной и Чайковского женщина на Toyota Nadia сбила пешеходов – маму с маленькой девочкой, которые шли в детский садик. Они переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Малышка получила тяжелые травмы, ее мама тоже пострадала, но в меньшей степени. Против автомобилистки возбудили уголовное дело, закончившееся примирением сторон.

25 июня из окна многоэтажки упала 82-летняя женщина. Медики забрали пострадавшую и помчались в больницу. По дороге в машину скорой врезался мотоциклист. В результате ДТП пострадали двое – работник скорой помощи и водитель мотоцикла. Пожилая пациента скончалась. Ее смерть не была связана со случившейся аварией.

В соответствии с законом парных случаев через несколько дней произошла еще одна авария с участием скорой помощи. 27 июня в поселке Новобурейский микроавтобус врезался в фургон, опрокинув его и протащив несколько десятков метров. Скорая ехала с включенными маячками – везли больного. Пострадали работник скорой и пациентка.

Ни одно лето не обходится без ДТП с участием мотоциклистов. В Благовещенске 7 июля при столкновении Toyota Ipsum с мотоциклом Honda пострадали водитель и 16-летняя девушка-пассажир двухколесного транспортного средства.16 июля на перекрестке Богдана Хмельницкого и Пролетарской не разъехались внедорожник и мотоцикл. Здесь также пострадали два человека: водитель мотоцикла и пассажир машины. Еще два человека – водитель и пассажир мотоцикла – пострадали 14 августа в селе Бочкаревка Серышевского района. К этому привело столкновение мотоцикла с автомобилем Toyota Sprinter.

Летом уходящего года злую роль наводнение сыграло и на дороге: как сообщало Амур.инфо, 21 июля на федеральной трассе в Сковородинском районе прямо перед двигавшимся автомобилем провалилось дорожное полотно. Машина упала в образовавшийся провал. Пострадали водитель и девушка-пассажир. Как установили позже, повреждение проезжей части случилось из-за выпадения большого количества осадков – влага размыла грунт.

Видеозапись с места происшествия в Тындинском районе стала самой популярной в инстаграм-аккаунте хроники происшествий «Сканер». Водитель «вахтовки» решил перебраться через речку. Но северные реки, даже небольшие, очень коварны: грузовик не смог преодолеть водную преграду. В результате один человек погиб, четверым удалось спастись.

Утром 22 июля в Благовещенском районе врезался в дерево пикап, в котором ехала женщина с тремя детьми. Водитель погибла на месте, детей доставили в больницу, где один из мальчиков скончался от полученных травм.

Ночью 24 августа в Благовещенске столкновение Toyota Prius и Toyota Wish оборвало жизнь девушки. Водителя Wish и двоих пассажиров из Prius увезли в больницу.

ДТП, в которых гибнут дети, всегда трагичны. Но то, что случилось в Благовещенске вечером 7 августа, потрясло и напугало всех без исключения. На регулируемом перекрестке улиц Калинина и Красноармейской под колесами маршрутного «ПАЗика» погибла шестилетняя девочка. Как стало известно позже, вместе с братом она шла в библиотеку. Через месяц после трагедии на перекрестке изменили режим работы светофора. Теперь, пока через дорогу переходят люди, движение транспорта во всех направлениях останавливается.

Пять человек погибли 25 ноября на автодороге в Белогорском районе. Это произошло при столкновении Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina. Все, кто находился в легковушке, погибли. Водителю и пассажиру внедорожника удалось выжить.

28 декабря под Свободным случилось смертельное ДТП с участием учебного автомобиля ДОСААФ. Машина марки «Лада Гранта», принадлежащая автошколе, столкнулась с другой легковушкой. В аварии погиб 71-летний инструктор по вождению. Находившаяся за рулем ученица выжила, но травмирована. Травмы получили также водитель и пассажир второй машины.

С начала года на железнодорожных переездах Амурской области произошло четыре ДТП. В результате два человека погибли, пять получили травмы различной степени тяжести. Как сообщало ИА «Амур.инфо», одной из жертв железнодорожных ДТП стала 16-летняя девушка. Она погибла на переезде в селе Поздеевка летом текущего года. В октябре на этом же переезде под поезд попал грузовик. Водителю, выехавшему на пути на запрещающий сигнал, повезло: он остался жив.

Каждый год на дорогах России гибнут десятки тысяч человек. Вносит свою лепту в эту печальную статистику и Амурская область. Данные о том, сколько амурчан погибло и пострадало в автоавариях, региональное управление Госавтоинспекции подведет в начале следующего, 2020 года. А пока автоинспекторы напоминают: распространенные причины ДТП с самыми тяжкими последствиями – выезд на полосу встречного движения и превышение скорости. «Участники дорожного движения, в наступающем году будьте внимательны и осторожны, неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения, уважайте друг друга и берегите жизнь!» – говорит начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области Мария Забыкина.