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В исправительной колонии Приамурья освоили новое производство

В исправительной колонии Приамурья освоили новое производство
Фото: УФСИН России по Амурской области

В исправительной колонии № 2 УФСИН России по Амурской области запущено производство нового вида продукции. В рамках договора с предпринимателями в колонии наладили выпуск железобетонных изделий для обустройства ливневых колодцев.

Материалы и формы для изготовления продукции были предоставлены заказчиком. После изготовления пробных изделий и оценки их качества, первая партия готовой продукции была передана предпринимателям.

В настоящее время на участке трудоустроено трое работников. В следующем году планируется расширение производства для возможности выпуска около пяти тысяч изделий в год, что позволит дополнительно создать рабочие места для осужденных.

Основной целью развития производства в исправительных учреждениях региона является трудоустройство осуждённых и, как следствие, увеличение выплат потерпевшим от преступлений. Трудоустройство помогает осуждённым закрепить полученные в период отбывания наказания профессиональные навыки, а также облегчает поиск работы и адаптацию к жизни в обществе после освобождения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

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#работа

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