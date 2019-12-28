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28декабря
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Амурчанам, пострадавшим от паводка, соцзащита перечислила более 450 миллионов

Амурчанам, пострадавшим от паводка, соцзащита перечислила более 450 миллионов

Пострадавшим от паводка амурчанам перечислили 459 миллионов 285 тысяч рублей. На 27 декабря министерством соцзащиты населения области направлены выплаты: 163 семьям – на приобретение жилья; 302 семьям – на проведение капитального ремонта.

Первоначально планировалось в 2019 году предоставить не менее 150 выплат на приобретение жилья и не менее 280 выплат на капремонт поврежденных домов.

В текущем году на оказание мер поддержки пострадавшим от паводка жителям Амурской области предусмотрено 464,9 миллиона рублей. В том числе: на оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате паводка – 373,676 миллиона рублей; на оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых повреждены в результате паводка – 91,280 миллиона рублей.

Непосредственное участие министерства и управлений социальной защиты населения области в реализации мероприятий, направленных на оказание поддержки гражданам, пострадавшим от паводка стало в 2019 году объемным и незапланированным блоком работы, сообщает пресс-служба правительства.

Реализация мероприятий министерства и управлений социальной защиты населения области осуществлялась по трем направлениям. Это предоставление гражданам финансовой материальной помощи, оказание мер соцподдержки на приобретение жилья, оказание мер соцподдержки на проведение капремонта. На 27 декабря 16 857 гражданам произведена выплата на общую сумму 331,17 миллиона рублей.

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#наводнение #финансы

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Комментарии
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  • Бугемон

    Бугемон
    5 часов назад

    А ничего, что людям, у которых в результате наводнения жилье пришло в аварийное состояние раздали сертификаты на приобретение жилья взамен утраченному из расчета средней стоимости кв.м. по области (около 56 т.р./ кв.м.). Но спустя некоторое время властьимущие решили, что это слишком жирно и определили выплачивать по среднерыночной стоимости кв.м. в районе приобретения нового жилья (и это в пределах Ам. обл.). В результате на приобретение жилья у людей остаётся сумма почти в 2 раза меньше от ранее заявленной! А подросший в 1,5-2 раза ценник на вторичку (даже в сельской местности) это нормально, так и надо...

  • physic1

    physic1
    5 часов назад

    Жаль, что скоро Новый год!!! Деньги или перечислять людям нужно или возвращать в федеральный бюджет. А так могли бы ЕЩЕ ОБЕЩАТЬ НЕСЧЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗ, что вот, СКОРО уже перечислят деньги!!!!

  • physic1

    physic1
    5 часов назад

    Сейчас другой дурдом начнется. Начнут долбить получателей денег для капремонта, чтобы в ЯНВАРЕ делали СРОЧНО капитальный ремонт. ОТЧИТЫВАТЬСЯ НУЖНО в Маааскву!!!

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