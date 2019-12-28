Гороскоп 28 декабря: Рыбы проявят твердость, Раки изменят ситуацию

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Сегодня придется решать множество вопросов одновременно. Звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными, избегать ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Вам предстоит принятие очень важных решений. Возможно, получите выгоду от задуманного. Но помните, что новые горизонты открываются не так уж легко.

Телец. День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Первая половина дня окажется наиболее удачной, благоприятной для решения важных вопросов, крупных приобретений, коммерческих сделок. Во вторую половину дня возможны ошибки в работе, стрессовые ситуации, которые отнимут у вас много Сил и энергии.

Близнецы. Крайне неблагоприятный день. Разногласия, отстаивание своего мнения или клевета недоброжелателя будут мешать духовному прогрессу, нарушат равновесие и доверительную обстановку в семье. Исключите новые знакомства или общение с неприятными для Вас людьми. Постороннее влияние приведет к негативным результатам. Снизить отрицательные тенденции дня можно только высокими нравственными качествами.

Рак. Критический день. Соблюдайте осторожность и осмотрительность при выполнении любого дела. Вероятны чувство усталости, легкое недомогание. Велика возможность случайной неудачи, в результате которой ваше положение ухудшится. Будьте осмотрительны в словах и поступках. Ваше безразличие по отношению к близким может серьезно изменить ситуацию в семье.

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Лев. Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Не следует браться за рискованные и непроверенные проекты, заниматься покупкой или торговлей, однако новые предложения от коллег по бизнесу не должны остаться без внимания. Вероятный финансовый успех явится как результат усилий нескольких последних месяцев. Личная жизнь потребует от Вас сегодня осторожности и внимания.

Дева. Сегодня вероятный визит друзей или родственников даст возможность приятно провести время. У многих Дев может появиться стремление к популярности, к светским развлечениям, к веселью. Во второй половине дня следует быть осторожным, так как может возникнуть конфликт с кем-то из близких. Посвятите этот день домашним хлопотам, семье, детям.

Весы. Сегодня отложите все важные дела, не занимайтесь тяжелым физическим трудом. Эгоизм и нетерпимость к чужим инициативам осложнят взаимоотношения с коллегами или партнерами. Вполне вероятно,что неудачи или ошибки в работе приведут к разочарованию. Может возникнуть необходимость реальной оценки происходящего. Возможны ссоры между влюбленными или недоразумения в семейных отношениях.

Скорпион. Критический день. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении. Особенно осторожны должны быть неуравновешенные люди с чувствительной нервной системой, склонные раздражаться по мелочам. Вечер проведите в веселой компании.

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Стрелец. Возможно, что сегодня Ваши чувства приобретут необыкновенную остроту. Вы сможете снять создавшееся напряжение, занявшись любимым делом, отложив все домашние обязанности на вторую половину дня.Если Вы стремитесь к переменам, то многое удастся решить уже сегодня, но главных результатов ждите немного позже. Остаток дня проведите вместе с детьми или животными.

Козерог. Этот день нужно посвятить домашним делам. Вы сможете навести порядок не только в доме или на дачном участке, но и в собственных чувствах, в результате чего Вы можете стать оптимистичнее. Возможно, вы столкнетесь с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными.

Водолей. Неблагоприятный день, связанный с обманами в партнерских отношениях, конфликтами с родственниками и детьми, а также с ухудшением самочувствия. В этот день не планируйте деловых встреч с начальством или влиятельными покровителями — удача может отвернуться от Вас в любой момент, а Ваша несдержанность в речах может усугубить ситуацию. Избегайте споров и пустых разговоров – сегодня решение любых проблем потребует максимума энергии и времени.

Рыбы. Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Рыб, занятых в сфере бизнеса. Жизненный потенциал снижен, вероятны усталость, депрессия. Звезды рекомендуют найти союзников или разумно перегруппировать силы, чтобы довести до конца начатое дело. Не исключено, что при определенном стечении обстоятельств придется проявить мужество и твердость.

Астролог: Вальдемар Небоходцев