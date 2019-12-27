Налоговая: информация о том, что налоги можно не платить, – фейк

В последние дни перед новым, 2020 годом в редакцию ИА «Амур.инфо» стали обращаться читатели, обеспокоенные информацией из интернета о том, что якобы можно не платить налоги. Об этом им сообщили на YouTube-канале с побудительным названием «Думай сам». Редакция с помощью управления налоговой службы по Амурской области разобралась в этом вопросе и выяснила: налоги неизбежны.

В ролике продолжительностью почти 15 минут мужчина рассказывает о том, как он изучил законодательство и «сделал открытие». В частности, в поправках к Налоговому кодексу Российской Федерации содержится положение о «добровольных платежах». Мужчина сделал вывод, что это якобы «подарок депутатов самим себе», позволяющий не платить налоги. И что этим «подарком» смогут воспользоваться и те, кто теперь «узнал всю правду».

«Нас интересует первый пункт. Единым налоговым платежом физлица признаются денежные средства, добровольно вносимые в качестве транспортного, земельного налога или налога на имущество физических лиц. Ключевое слово – добровольно! То есть с 1 января 2019 года транспортный, земельный и налог на вашу собственность – он добровольный! Но об этом знает только руководство, вам этого не сообщили, это ваше добровольное пожертвование, которое можно положить себе в карман! Соответственно, если у вас нет доброй воли, то вы можете отказаться и написать заявление в налоговую инспекцию, что я запрещаю взыскивать с меня налоги, так как не имею доброй воли для их выплаты», – поучает автор видео. Амурчане взволнованно стали делиться роликом.

За семь дней после публикации материал набрал 19 000 отметок «нравится» и больше 1 300 дизлайков. В комментариях к ролику зрители по-разному отреагировали на полученную информацию. Кто-то сразу поверил и принял сведения за чистую монету, кто-то усомнился и проверил. В первую очередь некоторые комментаторы обратили внимание на то, что автор видео сказал о том, что и пенсионеры должны обратиться с письменным заявлением в Пенсионный фонд России с отказом от уплаты налогов.

«Пенсионеры, с вашей пенсии удерживает 13 % ПФР. Вы должны написать в ПФР отказ от уплаты налога, так как вы не готовы пожертвовать налоговой 13 %. Обратите на это внимание! Чтобы помочь всем остальным – репост в соцсетях! Мы покажем, что мы хотим воспользоваться тем же, чем пользуются депутаты!» – призывает мужчина. Тут же нашлись люди, знакомые с ситуацией, которые сообщили, что пенсии не облагаются налогом. Впрочем, вскоре комментарии были удалены, а возможность оставлять их – отключена. Как пояснили в подписи к видео, «из-за огромного наплыва кремлеботов».

Реагируя на читательский запрос, редакция Амур.инфо обратилась в управление Федеральной налоговой службы РФ по Амурской области. В первый строках своего ответа ведомство внесло ясность: «Уплата налогов является конституционной обязанностью каждого гражданина Российской Федерации (ст. 57 Конституции РФ)».

Граждане России, имеющие в собственности жилье, машину, дачу, гараж, участок или другое имущество, обязаны уплачивать налог на свое имущество, а также земельный и транспортный налоги в сроки, установленные законодательством. Об этом говорится в статьях 363, 397 и 409 Налогового кодекса Российской Федерации. То же касается и налога на доходы физических лиц. Включая те, что удерживаются и перечисляются работодателем, перечисляются самим гражданином.

«В отношении фейкового сообщения в части ст.45.1 Налогового кодекса РФ "Единый налоговый платеж" информируем: единый налоговый платеж – это добровольный взнос физического лица в счет уплаты налогов на имущество, землю и транспорт, а также НДФЛ. Он позволяет уплачивать вышеуказанные налоги одной общей суммой и за любое лицо, а также авансом, равномерно распределив платежи в течение года. Кроме того, это позволяет минимизировать ошибки граждан при заполнении нескольких платежек», – объясняет заместитель руководителя УФНС России по Амурской области Станислав Радюк.

Получается, что законодательство закрепило возможность добровольно внести некоторую сумму, из которой будут оплачиваться налоги, а также погашаться задолженность, если таковая имеется.

«Обращаем внимание на то, что, несмотря на возможность уплаты налогов авансом в виде единого платежа, за налогоплательщиком сохраняется обязанность уплачивать: имущественные налоги, взимаемые с физических лиц, в срок не позднее 1 декабря, на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом; налог на доходы физических лиц – не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода», – подчеркивает Станислав Сергеевич.

Таким образом, обязанность по уплате имущественных налогов и НДФЛ установлена действующим законодательством, тогда как единый налоговый платеж является альтернативным способом оплаты налогов в течение года частями, до наступления срока платежа.

Проверить наличие задолженности и оплатить ее можно с помощью сервиса на сайте ФНС, на портале госуслуг и в электронных сервисах кредитных организаций. Кроме того, документы на оплату задолженности можно получить в отделениях МФЦ.