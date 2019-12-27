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27 декабря 2019, 18:47 7

Налоговая: информация о том, что налоги можно не платить, – фейк

Налоговая: информация о том, что налоги можно не платить, – фейк
Фото: pixabay.com

В последние дни перед новым, 2020 годом в редакцию ИА «Амур.инфо» стали обращаться читатели, обеспокоенные информацией из интернета о том, что якобы можно не платить налоги. Об этом им сообщили на YouTube-канале с побудительным названием «Думай сам». Редакция с помощью управления налоговой службы по Амурской области разобралась в этом вопросе и выяснила: налоги неизбежны.

В ролике продолжительностью почти 15 минут мужчина рассказывает о том, как он изучил законодательство и «сделал открытие». В частности, в поправках к Налоговому кодексу Российской Федерации содержится положение о «добровольных платежах». Мужчина сделал вывод, что это якобы «подарок депутатов самим себе», позволяющий не платить налоги. И что этим «подарком» смогут воспользоваться и те, кто теперь «узнал всю правду».

«Нас интересует первый пункт. Единым налоговым платежом физлица признаются денежные средства, добровольно вносимые в качестве транспортного, земельного налога или налога на имущество физических лиц. Ключевое слово – добровольно! То есть с 1 января 2019 года транспортный, земельный и налог на вашу собственность – он добровольный! Но об этом знает только руководство, вам этого не сообщили, это ваше добровольное пожертвование, которое можно положить себе в карман! Соответственно, если у вас нет доброй воли, то вы можете отказаться и написать заявление в налоговую инспекцию, что я запрещаю взыскивать с меня налоги, так как не имею доброй воли для их выплаты», – поучает автор видео. Амурчане взволнованно стали делиться роликом.

За семь дней после публикации материал набрал 19 000 отметок «нравится» и больше 1 300 дизлайков. В комментариях к ролику зрители по-разному отреагировали на полученную информацию. Кто-то сразу поверил и принял сведения за чистую монету, кто-то усомнился и проверил. В первую очередь некоторые комментаторы обратили внимание на то, что автор видео сказал о том, что и пенсионеры должны обратиться с письменным заявлением в Пенсионный фонд России с отказом от уплаты налогов.

«Пенсионеры, с вашей пенсии удерживает 13 % ПФР. Вы должны написать в ПФР отказ от уплаты налога, так как вы не готовы пожертвовать налоговой 13 %. Обратите на это внимание! Чтобы помочь всем остальным – репост в соцсетях! Мы покажем, что мы хотим воспользоваться тем же, чем пользуются депутаты!» – призывает мужчина. Тут же нашлись люди, знакомые с ситуацией, которые сообщили, что пенсии не облагаются налогом. Впрочем, вскоре комментарии были удалены, а возможность оставлять их – отключена. Как пояснили в подписи к видео, «из-за огромного наплыва кремлеботов».

Реагируя на читательский запрос, редакция Амур.инфо обратилась в управление Федеральной налоговой службы РФ по Амурской области. В первый строках своего ответа ведомство внесло ясность: «Уплата налогов является конституционной обязанностью каждого гражданина Российской Федерации (ст. 57 Конституции РФ)».

Граждане России, имеющие в собственности жилье, машину, дачу, гараж, участок или другое имущество, обязаны уплачивать налог на свое имущество, а также земельный и транспортный налоги в сроки, установленные законодательством. Об этом говорится в статьях 363, 397 и 409 Налогового кодекса Российской Федерации. То же касается и налога на доходы физических лиц. Включая те, что удерживаются и перечисляются работодателем, перечисляются самим гражданином.

«В отношении фейкового сообщения в части ст.45.1 Налогового кодекса РФ "Единый налоговый платеж" информируем: единый налоговый платеж – это добровольный взнос физического лица в счет уплаты налогов на имущество, землю и транспорт, а также НДФЛ. Он позволяет уплачивать вышеуказанные налоги одной общей суммой и за любое лицо, а также авансом, равномерно распределив платежи в течение года. Кроме того, это позволяет минимизировать ошибки граждан при заполнении нескольких платежек», – объясняет заместитель руководителя УФНС России по Амурской области Станислав Радюк.

Получается, что законодательство закрепило возможность добровольно внести некоторую сумму, из которой будут оплачиваться налоги, а также погашаться задолженность, если таковая имеется.

«Обращаем внимание на то, что, несмотря на возможность уплаты налогов авансом в виде единого платежа, за налогоплательщиком сохраняется обязанность уплачивать: имущественные налоги, взимаемые с физических лиц, в срок не позднее 1 декабря, на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом; налог на доходы физических лиц – не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода», – подчеркивает Станислав Сергеевич.

Таким образом, обязанность по уплате имущественных налогов и НДФЛ установлена действующим законодательством, тогда как единый налоговый платеж является альтернативным способом оплаты налогов в течение года частями, до наступления срока платежа.

Проверить наличие задолженности и оплатить ее можно с помощью сервиса на сайте ФНС, на портале госуслуг и в электронных сервисах кредитных организаций. Кроме того, документы на оплату задолженности можно получить в отделениях МФЦ.

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#закон #налоги

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Комментарии
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  • avm

    avm
    9 часов назад



    Мужчина сделал вывод, что это якобы «подарок депутатов самим себе», позволяющий не платить налоги.



    А почему "якобы", так и есть в жизни.

    Депутаты налоги не платят и ничего им за это не бывает, вон взять Труша к примеру.

  • Картина маслом

    Картина маслом
    8 часов назад

    Ага, Труш прямо яркий пример, посмеялся блин! Скажи ещё, что завидуешь ему по части доходов и материального обеспечения! А в общем налоги, представители власти, такие как депутаты государственной думы, сенаторы, министры, руководители гос. корпораций, банков, правительство и президент должны платить в казну в двойном размере по умолчанию! Первую часть как гражданин платит, вторую как представитель власти, имеющего повышенные доходы и льготы, в отличие от большинства граждан, которые таковых не имеют! Поймали за то что не платит налоги, скрывает доходы, выводит финансы из государства, ворует финансы, лишать пожизненно права занимать руководящие должности где бы то ни было в родном государстве, с полной конфискацией имущества, включая ближайших родственников! То же самое касается коррупции, поймали, штраф, тюрьма, полная конфискация всего и лишение права всем ближайшим родственникам в течении 50 лет занимать руководящие должности где бы то ни было, максимум главный помощник младшего конюха!!!

  • Картина маслом

    Картина маслом
    7 часов назад

    Фефелов Иван

    Картина маслом

    Ага, Труш прямо яркий пример, посмеялся блин! Скажи ещё, что завидуешь ему по части доходов и материального обеспечения! А в общем налоги, представители власти, такие как депутаты государственной думы, сенаторы, министры, руководители гос. корпораций, банков, правительство и президент должны платить в казну в двойном размере по умолчанию! Первую часть как гражданин платит, вторую как представитель власти, имеющего повышенные доходы и льготы, в отличие от большинства граждан, которые таковых не имеют! Поймали за то что не платит налоги, скрывает доходы, выводит финансы из государства, ворует финансы, лишать пожизненно права занимать руководящие должности где бы то ни было в родном государстве, с полной конфискацией имущества, включая ближайших родственников! То же самое касается коррупции, поймали, штраф, тюрьма, полная конфискация всего и лишение права всем ближайшим родственникам в течении 50 лет занимать руководящие должности где бы то ни было, максимум главный помощник младшего конюха!!!



    Труш работает как и любой другой человек, какая есть работа, на ту и подписывается. Зависти никакой нет он постоянно от анонимок огребается. У меня есть к нему уважение. как человеку с характером, принципами и убеждениями. Я тоже не в самом завидном положении, особенно в период вынужденного отпуска.

    Слушай, мне вот интересно стало ты хочешь наказывать власть. Хорошо. А хочешь, чтобы законодательство было жёстким? Тогда давай его таковым сделаем, как смотришь на пример Сталина в истории страны?

    Отрицательно смотрю. Репрессии, террор, геноцид, авторитаризм, усилением карательных функций государства, сращиванием государственных органов и правящей партии, жёсткая идеология, контроль во всех сферах общественной жизни, преследования по всему миру за иной взгляд! Повторять горьких ошибок не хочется. Слишком дорогой ценой это обходится, причём для большинства обычных граждан! Тема со Сталиным закрыта!

  • Картина маслом

    Картина маслом
    7 часов назад

    Фефелов Иван

    Картина маслом

    Фефелов Иван

    Картина маслом

    Ага, Труш прямо яркий пример, посмеялся блин! Скажи ещё, что завидуешь ему по части доходов и материального обеспечения! А в общем налоги, представители власти, такие как депутаты государственной думы, сенаторы, министры, руководители гос. корпораций, банков, правительство и президент должны платить в казну в двойном размере по умолчанию! Первую часть как гражданин платит, вторую как представитель власти, имеющего повышенные доходы и льготы, в отличие от большинства граждан, которые таковых не имеют! Поймали за то что не платит налоги, скрывает доходы, выводит финансы из государства, ворует финансы, лишать пожизненно права занимать руководящие должности где бы то ни было в родном государстве, с полной конфискацией имущества, включая ближайших родственников! То же самое касается коррупции, поймали, штраф, тюрьма, полная конфискация всего и лишение права всем ближайшим родственникам в течении 50 лет занимать руководящие должности где бы то ни было, максимум главный помощник младшего конюха!!!



    Труш работает как и любой другой человек, какая есть работа, на ту и подписывается. Зависти никакой нет он постоянно от анонимок огребается. У меня есть к нему уважение. как человеку с характером, принципами и убеждениями. Я тоже не в самом завидном положении, особенно в период вынужденного отпуска.

    Слушай, мне вот интересно стало ты хочешь наказывать власть. Хорошо. А хочешь, чтобы законодательство было жёстким? Тогда давай его таковым сделаем, как смотришь на пример Сталина в истории страны?

    Отрицательно смотрю. Репрессии, террор, геноцид, авторитаризм, усилением карательных функций государства, сращиванием государственных органов и правящей партии, жёсткая идеология, контроль во всех сферах общественной жизни, преследования по всему миру за иной взгляд! Повторять горьких ошибок не хочется. Слишком дорогой ценой это обходится, причём для большинства обычных граждан! Тема со Сталиным закрыта!





    В смысле тема со Сталиным закрыта? Это Вы решили мне указывать то, какую тему понимать? Выше Вы написали чепуху про двойной налог, однако это глупость ведь чиновники имеют успешных родственников-бизнесменов, друзей товарищей всех тех в общем кто у власти крутится и получает заказы на бюджете. Проще говоря, всякий, кто получает заказ от бюджета и богатеет - вступает в сговор. Так кого нужно расчихлять?

    Чепуху пишете вы и давненько. Собственных идей, мыслей, предложений как и что сделать нуль! Есть предложения свои, предлагайте, а не поливайте грязью всех и вся. Всё пытаетесь примеры из истории искать, переложить на кого-то, кто как делал, каждому своё, устраивает, продолжайте. Лучше от этого в стране не будет. А вот думать как выловить воров настоящих надо, предлагать надо, обсуждать, пробовать, а не пытаться быть умнее других!

  • in essence

    in essence
    6 часов назад

    Из разряда дуракам закон не писан, стадо баранов, изучать не пытались что написано

    так и вертят этим стадом куда хотят в этой системе

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    Налоги налогами, а когда надо то Конституцию вспоминают, а начни свои права по Конституции требовать как на дурачка посмотрят и бумажками с различными законами, противоречащими ей, засыпят. Будут доказывать что Конституция не имеет юридической силы, законы выше Конституции и тому подобное.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Интересно, почему налоговая называет налоги налогами, а не словом тэксис?

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