К дальневосточной ипотеке присоединился еще один банк

В Амурской области идет реализация программы по предоставлению молодым жителям дальневосточной ипотеки. Сначала к ней подключились банки АТБ и ВТБ. 27 декабря первые пять кредитов были выданы «Сбербанком».

Мероприятие прошло в торжественной атмосфере. Первую семейную пару – Евгения и Елену Караван – поздравили заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко и заместитель председателя Дальневосточного банка – управляющий Благовещенским отделением ПАО Сбербанк.Об этом сообщает амурское правительство.

«Замечательно, что один из ведущих банков приступил к реализации очень важного проекта по кредитованию под 2 % на покупку нового жилья для молодых семей. Первая семья получила замечательный новогодний подарок, причем не в качестве одобренной заявки, а в качестве одобренного договора на приобретение жилья. Мы знаем, что эта программа крайне популярна – на территории области подается много заявок, большинство из них положительно одобрены. Безусловно, этому предшествовала большая серьезная работа. При формировании концепции по развитию Дальнего Востока вместе с нашими гражданами мы подавали свои предложения, которые бы могли изменить демографическую ситуацию. В качестве одной из мер как раз выступала льготная 2-процентная ипотека», – рассказала Ольга Лысенко.

«Сегодня наш банк приступил к выдаче льготной ипотеки для дальневосточников и это по-настоящему уникальная возможность оформить кредит под низкий процент и серьезная поддержка для молодых семей региона. На текущий момент мы получили более 150 заявок от жителей Амурской области. Количество желающих оформить ипотеку увеличивается с каждым днем, и мы готовы предоставить консультацию каждому клиенту, обратившемуся в банк», – подчеркнул управляющий Благовещенским отделением ПАО Сбербанк Сергей Исачкин.

В рамках программы с госсубсидированием жители Дальнего Востока могут получить ипотечный кредит по ставке 2 %. Максимальный срок кредита составит 20 лет, сумма кредита – до 6 миллионов рублей, размер первоначального взноса – 20 %.