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27 декабря 2019, 20:41 5

К дальневосточной ипотеке присоединился еще один банк

К дальневосточной ипотеке присоединился еще один банк
Фото: pixabay.com

В Амурской области идет реализация программы по предоставлению молодым жителям дальневосточной ипотеки. Сначала к ней подключились банки АТБ и ВТБ. 27 декабря первые пять кредитов были выданы «Сбербанком».

Мероприятие прошло в торжественной атмосфере. Первую семейную пару – Евгения и Елену Караван – поздравили заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко и заместитель председателя Дальневосточного банка – управляющий Благовещенским отделением ПАО Сбербанк.Об этом сообщает амурское правительство.

«Замечательно, что один из ведущих банков приступил к реализации очень важного проекта по кредитованию под 2 % на покупку нового жилья для молодых семей. Первая семья получила замечательный новогодний подарок, причем не в качестве одобренной заявки, а в качестве одобренного договора на приобретение жилья. Мы знаем, что эта программа крайне популярна – на территории области подается много заявок, большинство из них положительно одобрены. Безусловно, этому предшествовала большая серьезная работа. При формировании концепции по развитию Дальнего Востока вместе с нашими гражданами мы подавали свои предложения, которые бы могли изменить демографическую ситуацию. В качестве одной из мер как раз выступала льготная 2-процентная ипотека», – рассказала Ольга Лысенко.

«Сегодня наш банк приступил к выдаче льготной ипотеки для дальневосточников и это по-настоящему уникальная возможность оформить кредит под низкий процент и серьезная поддержка для молодых семей региона. На текущий момент мы получили более 150 заявок от жителей Амурской области. Количество желающих оформить ипотеку увеличивается с каждым днем, и мы готовы предоставить консультацию каждому клиенту, обратившемуся в банк», – подчеркнул управляющий Благовещенским отделением ПАО Сбербанк Сергей Исачкин.

В рамках программы с госсубсидированием жители Дальнего Востока могут получить ипотечный кредит по ставке 2 %. Максимальный срок кредита составит 20 лет, сумма кредита – до 6 миллионов рублей, размер первоначального взноса – 20 %.

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#экономика

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    7 часов назад

    Хорошая новость для потенциальных желающих получить такую ипотеку.

  • Картина маслом

    Картина маслом
    6 часов назад

    А для всех остальных жителей области, потенциально желающих взять ипотеку или уменьшить её путём рефинансирования под два процента, но не имеющих такой возможности из-за отсутствия учёта в законе интересов данных граждан, какая это новость?! По-козлячьи сделано как-то, то есть мягко говоря, без учёта интересов большинства. Козья получается ипотека или козлиная.

  • Фермер

    Фермер
    5 часов назад

    Картина маслом

    А для всех остальных жителей области, потенциально желающих взять ипотеку или уменьшить её путём рефинансирования под два процента, но не имеющих такой возможности из-за отсутствия учёта в законе интересов данных граждан, какая это новость?! По-козлячьи сделано как-то, то есть мягко говоря, без учёта интересов большинства. Козья получается ипотека или козлиная.



    Год назад об этом даже не задумывались... Два месяца назад ВСЁ говорили - туфта, ничего не будет, никому не нужно... Однако, это стало реальностью! А значит нужно и молодым семьям и дальневосточныМ "гектаристам" и банковским работникам и строителям и риэлтерам... То есть нужно МНОГИМ! Идея рефинансирования ранее взятой ипотеки ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМИ дальневосточников - вполне реальная и здравая!

  • Nikodim

    Nikodim
    4 часа назад

    как то странно, что Лысенко только на третьем банке проснулась. а первые чем не угодили? какой-то личный интерес? ну и по самой программе: я имею доход, накопления, готов взять такую ипотеку для своего ребенка, чтобы оставить его на ДВ, но не могу из-за своего возраста. а так как мне все равно нужно брать ипотеку для этих целей, то я лучше на западе квартиру возьму на тех же общих условиях. ну и для кого нужно это ограничение в 35 лет? хотите оставить людей на ДВ? верните здесь пенсионный возраст, стоимость квадрата прошлого года и подобные программы для всех жителей. ну это как минимум из желаний для деда Мороза.

  • oxotnik

    oxotnik
    4 часа назад

    Развод полный.10 дней назад собрали документы, подали заявку,вчера пришло смс с одобрением, но процент оказался не как обещали, а 10,1 плюс страховка. Сегодня мне и жене целый день были звонки из Тинькофф,предлагали кредит и свою карту, на вопрос где узнали мой номер менеджер случайно проговорился про общую базу.как попал мой номер в эту базу загадка, симка новая совсем, номер давал только родственникам и сбербанку.

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