Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28декабря
Предыдущая новость Следующая новость
27 декабря 2019, 16:56 10

Александр Боржко: современные дети знают Собчак, но не знают Леонова

Александр Боржко: современные дети знают Собчак, но не знают Леонова

Амурское отделение ДОСААФ России второй год подряд стало лучшим в стране по военно-патриотическому воспитанию. Председатель отделения Александр Боржко считает, что со стороны государства должна проводиться более серьезная воспитательная работа, чем сейчас.

«Меня очень удивил, если не возмутил тот факт, когда помните, недавно скончался человек-легенда Алексей Леонов – первый человек в мире, вышедший в открытый космос. Так по телевидению показали репортаж о прощании с ним, сказали, где он похоронен, и все на этом. И в это же время неделю все каналы крутили свадьбу Собчак, как они на катафалке подъезжали к храму. Перекос в системе ценностей идет страшный», – говорит Александр Боржко. – Какой канал ни включи, а там порой реклама мерзости, наглости, какой-то бандитской романтики. А дети, как губка, все впитывают».

Сейчас в ДОСААФ в основном занимаются ребята из военно-патриотических клубов. В Амурской области действует 46 таких клубов: в Благовещенске, Свободном, Ивановке, Тамбовке. Из них 33 клуба входят в состав Юнармии.

При финансовой поддержке министерства образования, в ДОСААФ школьники проходят парашютно-десантную и начальную летную подготовку. То есть ребят учат управлять воздушным судном без права взлета и посадки.

«Не только мальчики, но и девочки у нас летают. Они на практике убеждаются, что работа пилота не столь романтична, не столь прекрасна, это тяжелый изнурительный труд», – рассказывает Александр Боржко.

Насколько развит сейчас в области судомодельный и авиамодельный спорт, об этом в видео.

Просмотров всего: 421

#дети #образование #Простые вопросы

распечатать


Общество

Какие изменения ждут школы в России в 2020 году
Власть 5

В Благовещенске подписано постановление о повышении платы за детские сады
Происшествия 4

В Благовещенске пришлось вызывать скорую подростку, употребившему снюс
Общество

Амурский школьник привез золото с национального чемпионата профмастерства

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • in essence

    in essence
    6 часов назад

    Все плохое как губка, а плохое на каждом углу и в доступности, это же дети, ими заниматься надо

    В этом и проблема нынешней

  • КП

    КП
    6 часов назад

    in essence

    Все плохое как губка, а плохое на каждом углу и в доступности, это же дети, ими заниматься надо В этом и проблема нынешней



    По этому надо запретить всё!

  • full

    full
    5 часов назад

    Я знаю 3 Леоновых и знать не хочу второго Собчака. Но что это дает? Да ничего. Когда будет нужно, любое чмо станет министром или депутатом, и ни я, никто другой никак на это не повлияет.

  • КП

    КП
    5 часов назад

    В век интернета и рекламы данный гражданин хочет оградить детей от всего плохого. Щас. С таким отношением к жизни надо на кровати с грелкой сидеть и мемуары писать. Вся экономика построена на соблазнах. Выживать в этом мире сплошных соблазнов кто нибудь научит? Нет. Потому что у вас нет никаких знаний по этому поводу. Дети, кстати, это то же поймут. Они же всё впитывают. Кто хочет заниматься судо и авиамоделизмом, тот сам вас найдёт, а кто не хочет, тот не хочет. У них масса других интересов.

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    КП Вы что сделали хорошего, окромя диванного политиканства?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    4 часа назад

    каждый видит то, что он хочет видеть. Каждый поворачивает свою голову туда, где хочет смотреть.

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Чувак, всю жизнь в армии, при Погонах.. Таких видел много, шизики, которые твердят, что все нас хотят захватить и тд..

    Мое отношение к подобным клоунам, умалишенный! 90% кадровых офицеров, далики от жизни.. Очень далеки!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Maikl

    Чувак, всю жизнь в армии, при Погонах.. Таких видел много, шизики, которые твердят, что все нас хотят захватить и тд.. Мое отношение к подобным клоунам, умалишенный! 90% кадровых офицеров, далики от жизни.. Очень далеки!



    Какой "жизни"? Стандарт нормы какой?

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад



    Какой канал ни включи, а там порой реклама мерзости, наглости, какой-то бандитской романтики



    Ну так и не включайте такие каналы, какие проблемы? Выбор сейчас огромный.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    anschutka



    Какой канал ни включи, а там порой реклама мерзости, наглости, какой-то бандитской романтики



    Ну так и не включайте такие каналы, какие проблемы? Выбор сейчас огромный.



    ага, щя насоветуешь! А дерьмо откудова черпать?)))

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь