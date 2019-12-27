Александр Боржко: современные дети знают Собчак, но не знают Леонова

«Меня очень удивил, если не возмутил тот факт, когда помните, недавно скончался человек-легенда Алексей Леонов – первый человек в мире, вышедший в открытый космос. Так по телевидению показали репортаж о прощании с ним, сказали, где он похоронен, и все на этом. И в это же время неделю все каналы крутили свадьбу Собчак, как они на катафалке подъезжали к храму. Перекос в системе ценностей идет страшный», – говорит Александр Боржко. – Какой канал ни включи, а там порой реклама мерзости, наглости, какой-то бандитской романтики. А дети, как губка, все впитывают».

Сейчас в ДОСААФ в основном занимаются ребята из военно-патриотических клубов. В Амурской области действует 46 таких клубов: в Благовещенске, Свободном, Ивановке, Тамбовке. Из них 33 клуба входят в состав Юнармии.

При финансовой поддержке министерства образования, в ДОСААФ школьники проходят парашютно-десантную и начальную летную подготовку. То есть ребят учат управлять воздушным судном без права взлета и посадки.

«Не только мальчики, но и девочки у нас летают. Они на практике убеждаются, что работа пилота не столь романтична, не столь прекрасна, это тяжелый изнурительный труд», – рассказывает Александр Боржко.

Насколько развит сейчас в области судомодельный и авиамодельный спорт, об этом в видео.