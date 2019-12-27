Александр Боржко: современные дети знают Собчак, но не знают Леонова
Амурское отделение ДОСААФ России второй год подряд стало лучшим в стране по военно-патриотическому воспитанию. Председатель отделения Александр Боржко считает, что со стороны государства должна проводиться более серьезная воспитательная работа, чем сейчас.
«Меня очень удивил, если не возмутил тот факт, когда помните, недавно скончался человек-легенда Алексей Леонов – первый человек в мире, вышедший в открытый космос. Так по телевидению показали репортаж о прощании с ним, сказали, где он похоронен, и все на этом. И в это же время неделю все каналы крутили свадьбу Собчак, как они на катафалке подъезжали к храму. Перекос в системе ценностей идет страшный», – говорит Александр Боржко. – Какой канал ни включи, а там порой реклама мерзости, наглости, какой-то бандитской романтики. А дети, как губка, все впитывают».
Сейчас в ДОСААФ в основном занимаются ребята из военно-патриотических клубов. В Амурской области действует 46 таких клубов: в Благовещенске, Свободном, Ивановке, Тамбовке. Из них 33 клуба входят в состав Юнармии.
При финансовой поддержке министерства образования, в ДОСААФ школьники проходят парашютно-десантную и начальную летную подготовку. То есть ребят учат управлять воздушным судном без права взлета и посадки.
«Не только мальчики, но и девочки у нас летают. Они на практике убеждаются, что работа пилота не столь романтична, не столь прекрасна, это тяжелый изнурительный труд», – рассказывает Александр Боржко.
Насколько развит сейчас в области судомодельный и авиамодельный спорт, об этом в видео.
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