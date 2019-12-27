Производители виноградных улиток в РФ смогут получать господдержку

Разведение виноградных улиток в России планируется включить в перечень сельскохозяйственных видов деятельности. Это позволит производителям улиток получать господдержку. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит сможет получать меры государственной поддержки, в частности – гранты», – сообщил Дмитрий Патрушев в 26 декабря на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса, сообщают РИА Новости.

«За улиток спасибо», – сказал Владимир Путин после доклада министра.

23 декабря в ходе встречи Путина с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства о включении разведения улиток в перечень сельскохозяйственных видов деятельности попросил фермер из Московской области Сергей Балаев, который собирается разводить крокодилов, коз и улиток, сообщает ТАСС. Моллюски считаются деликатесом, и служат сырьем для косметических средств.